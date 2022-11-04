"Обеднел" вдвое: сколько денег потерял Ахметов с начала войны

Полномасштабная война ввела коррективы в финансовое положение каждого украинца. Не исключением стал украинский олигарх Ринат Ахметов, потерявший почти вдвое свое состояние в 2022 году.

Какую сумму потерял Ахметов из-за войны

В 2021 году состояние Рината Ахметова составило 7,6 миллиарда долларов. В 2022 году они снизились до 4,2 миллиарда долларов. Почти вдвое.

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Олигарх за время войны потерял больше среди крупных бизнесменов из списка Forbes. Кроме того, сейчас он находится на 687 месте в списке самых богатых людей в мире. Интересно, что в прошлом году он находился на 327-м месте.

Главные потери олигарха

Главным активом Рината Ахметова была металлургическая группа "Метинвест". На заводах производилось до 40% украинской металлопродукции. Сюда входили "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Это два крупнейших металлургических комбината, которые сейчас находятся в оккупированном Мариуполе.

в подземельях "Азовстали" находилось немало украинских гражданских и военных, которые обороняли город почти три месяца.

"Азовсталь" после боев и массовых атак россиян полностью разрушена. А ущерб от потери обоих комбинатов составляет от 17 до 20 миллиардов долларов.

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Медиабизнес

В июле 2022 года олигарх Ринат Ахметов решил отказаться от лицензий каналов, онлайн СМИ, печатных изданий и других разрешений в пользу государства, входивших в "Медиа группы Украина".

Это решение олигарх объяснил законом об олигархах, хотя себя таким Ахметов не считает.

Однако этот медиабизнес, как оказалось, был убыточным – консолидированные потери медиахолдинга за прошлый год составляют 936 миллионов гривен.