Сколько уже миллиардов потеряла Apple из-за новых тарифов Трампа

3 апреля американская корпорация Apple потеряла около 250 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало следствием новой тарифной политики Дональда Трампа.

Как это повлияло на компанию

Несмотря на попытки гендиректора Тима Кука наладить отношения с Белым домом, новые пошлины на импорт из Азии нанесли значительный удар по компании, сообщает Financial Times, информирует 24 Канал.

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Акции Apple упали на 8,5% на открытии торгов в Нью-Йорке, уменьшив рыночную капитализацию с 3,37 триллиона долларов до 3,12 триллионов долларов.

Справочно. Новые тарифы затронули ключевые страны, где Apple имеет производственные мощности: Китай, Тайвань, Индию и Вьетнам. А потому, пошлины повлияют почти на все модели iPhone, iPad, Mac и аксессуары.

Введенные тарифы ставят Apple перед выбором:

Повысить цены на гаджеты, сделав их еще дороже.

Покрыть расходы самостоятельно, что может сократить прибыль компании на десятки миллиардов долларов.

Какие тарифы введены

По данным Citi, более 90% производства Apple сосредоточено в Китае. Новые пошлины выглядят так:

Китай – 54%

Вьетнам – 46%

Индия – 26%

Заметьте. Полупроводники пока не подпадают под новые тарифы, что частично защищает Apple, которая покупает чипы у тайваньской TSMC. Однако новые пошлины в 20% на импорт из ЕС могут осложнить расширение американского завода TSMC в Аризоне, что получает оборудование от нидерландской компании ASML.