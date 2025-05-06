Barbie за неделю подорожала на 43%: почему производитель поднимает цены

Американский гигант индустрии игрушек Mattel, известный в мире благодаря куклам Barbie, сообщил о повышении цен в США. Причина – новые пошлины на импорт из Китая.

Компания пытается избежать потерь

CNN со ссылкой на компанию отмечает, что в начале года тарифы не повлияли на доходы, и в будущем они могут обойтись в 270 миллионов потерь, информирует 24 Канал.

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Чтобы уменьшить финансовое давление, Mattel планирует не только повысить цены на отдельные игрушки, но и постепенно перенести часть производства за пределы Китая.

По словам финдиректора Энтони ди Сильвестро, почти 80% игрушек на американском рынке производятся в Китае. Mattel уже начала менять ситуацию – в 2025 году компания планирует сократить долю производства в Китае до менее чем 40%, а импорт в США – до 15%. К 2027 году этот показатель должен упасть до менее чем 10%.

Заметьте. Цены растут заметно: кукла Barbie в купальнике в магазинах Target за одну неделю подорожала почти на 43% - до 14,99 долларов.

Доступность игрушек

В то же время генеральный директор Mattel Инон Крейз призвал к полной отмене пошлин на игрушки в мире, считая это лучшим способом сделать игры доступными для детей.

Из-за нестабильности в торговле компания пока отказалась от финансового прогноза на весь 2025 год.