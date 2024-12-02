В действие вступил закон об "историческом" повышении налогов: к чему готовиться украинцам

С 1 декабря в Украине вступил в силу закон об "историческом" повышении налогов. Его подписание было затянутым и противоречивым.

Отныне украинцы будут платить со всех своих доходов 5% военного сбора. Подробнее 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Главное из закона о повышении налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов вместе с бюджетом на 2025 год.

Он предусматривает:

увеличение военного сбора до 5% с 1 декабря 2024 года и установление его для физических лиц в зависимости от группы;

банки в 2024 году должны уплатить 50% налога на прибыль;

небанковские финучреждения, кроме страховых компаний, с начала 2025 года будут платить налог в размере 25% от прибыли.

О подписании этого закона, оно было затянуто, контроверсионное и имело много вопросов. Относительно даты введения, общество по-разному оценивало этот закон. Но он подписан, и теперь будем платить с 1 декабря со всех наших доходов 5% военного сбора. Вот что надо основное знать,

– отметил Олег Пендзин.

Ожидается, что в результате налоговых изменений дополнительные финансовые поступления бюджета до конца 2024 года составят 12 миллиардов гривен, а в 2025 году – 140 миллиардов гривен.