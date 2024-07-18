Налоги существенно вырастут: на сколько правительство хочет повысить военный сбор
18 июля 2024, 13:48Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Кабмин предлагает повысить налоги в Украине. Следовательно, планируют увеличить военный сбор, а также повышение акциза на ввоз авто.
Какие налоги в Украине могут вырасти
Как стало известно, правительство готовит новый законопроект о повышении налогов, что приведет к увеличению бюджетных поступлений на 140 миллионов гривен. Среди основных изменений стоит отметить увеличение военного сбора с 1,5% до 5% и введение налога на газированные напитки.
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Также главные изменения налогов, которые предлагает Кабмин являются следующими:
- установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% от стоимости реализованных ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФЛП, которые осуществляют розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней;
- ️15% военного сбора от стоимости покупки автомобиля, при первой его регистрации в Украине;
- ️5% военного сбора от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости.
- 5% военного сбора поставщиками электронных коммуникационных услуг, которые предоставляют услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг.
- ️5% сбор для ФЛП 1,2,4 группы;
- ️1% сбор для ФЛП 3 группы;
- установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.