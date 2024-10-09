Не соответствует Конституции: что не так с законопроектом о повышении налогов
Главное юридическое управление Верховной Рады проанализировало законопроект №11416-д, предусматривающий повышение ставок военного сбора и других налогов. Как оказалось, некоторые его положения не соответствуют Конституции Украины.
Что не так с законопроектом о повышении налогов
Отдельные положения о повышении налогов не только не соответствуют Конституции, но и не согласуются с законами Украины, говорится в заключении управления относительно поданного ко второму чтению текста вышеупомянутого законопроекта.
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В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, которое планируется в случае принятия законопроекта в текущей редакции с 1 октября 2024 года, противоречит статье 58 Конституции. Эта статья определяет, что законы не могут иметь обратное действие.
В Главном юридическом управлении в крайне сжатые сроки осуществлена юридическая экспертиза подготовленного ко второму чтению Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одноименного законопроекта и, по результатам экспертизы, отмечаем о том, что его отдельные положения не соответствуют Конституции, не согласуются с законами Украины и не учитывают правовую позицию Конституционного Суда Украины,
– говорится в заключении юристов.
Законопроект имеет несколько проблем, которые отметили в юридическом управлении:
- Во-первых, введение авансовых взносов по НДФЛ, налога на прибыль предприятий и военного сбора без учета переплат нарушает принцип равенства налогоплательщиков.
- Во-вторых, определение авансового взноса для обменников по налогу на прибыль в евро противоречит конституционному статусу гривны как денежной единицы Украины.
- В-третьих, некоторые положения не соответствуют требованиям Конституции относительно юридической определенности и предсказуемости закона.
- Юристы также критикуют повышенную ставку сбора для всех физлиц, а также изменения относительно минимального налогового обязательства для владельцев сельскохозяйственных земель. Последняя норма также нарушает распределение полномочий между ветвями власти.