Как правильно закрыть ФЛП в 2026 году: подробный алгоритм действий
- Процесс закрытия ФЛП требует выполнения определенных шагов, таких как увольнение работников, проверка задолженностей и подачи заявления о прекращении деятельности.
- Физические лица-предприниматели разных групп имеют разные правила по уплате налогов и единого социального взноса, которые нужно учесть при закрытии предпринимательской деятельности.
Закрытие ФЛП является достаточно сложным процессом, который требует выполнить определенный алгоритм действий. Среди них проверка задолженности, привлечение наемных работников, подача документов и т.д.
Как закрыть ФЛП в 2026 году?
Все процессы следует выполнять поэтапно, о чем говорится на сайте 7eminar.
Прежде всего следует заняться вопросом увольнения наемных работников (если таковые имеются). Основаниями для этого могут быть:
- по соглашению сторон – увольнение может происходить "день в день";
- по собственному желанию работника – работник должен предупредить работодателя за две недели, но можно расторгнуть трудовой договор и до истечения срока;
- по инициативе работодателя – ФЛП предупреждает работников персонально не позднее чем за 2 месяца.
Далее идет проверка задолженностей. Нужно провести окончательные расчеты с покупателями и поставщиками, а также проверить отсутствие задолженности по уплате налогов "за себя" и налогов с заработной платы для наемных работников.
Важно! Все оплаты от покупателей нужно получить в период пребывания в статусе ФЛП. Доход, который будет получен на предпринимательский счет после потери статуса, облагается налогом по правилам для физических лиц – 18% НДФЛ и 5% военный сбор.
Проверить наличие задолженности можно в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" в Электронном кабинете налогоплательщика.
ФЛП 1 и 2 группы нужно учесть, что независимо от того, когда будет подано "Заявление о прекращении предпринимательской деятельности" – единый налог начисляется и уплачивается за полный месяц.
Итак, ГНС проведет начисление единого налога за полный месяц, в котором ФЛП прекратил предпринимательскую деятельность,
– объяснили в тексте.
Для ФЛП 3 группы все просто – единый налог уплачивается по ставке 5% (или 3%) от дохода. Если человек не получал прибыль, то и начислений не будет.
Обратите внимание! ФЛП 1 – 2 группы, которые не платят единый налог и военный сбор, не заполняют декларацию плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя за период, в котором единый налог и военный сбор не уплачивался.
Относительно военного сбора: ФЛП 1 – 2 группы платят налог в полной сумме, ФЛП 3 группы – в размере 1% от дохода.
А единый социальный взнос в случае прекращения предпринимательской деятельности в 2026 году ФЛП обязан уплатить в полном объеме. Минимальный размер взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц, и его нужно оплатить за все периоды деятельности в 2026 году.
К ФЛП, которые могут не платить ЕСВ, относятся:
- пенсионеры по возрасту или лица с инвалидностью, которые получают соответствующие социальные выплаты;
- мобилизованные предприниматели;
- ФЛП, которые имеют основное место работы, если работодатель платит за них ЕСВ в размере не меньше минимального.
Что нужно делать дальше?
ФЛП должен отменить действующие лицензии.
- Для ФЛП, который применяет ПРРО – после внесения записи в ЕГР о государственной регистрации прекращения ФЛП регистрация ПРРО отменяется автоматически фискальным сервером
- Для ФЛП, который применяет РРО – РРО нужно распломбировать и снять с регистрации в ГНИ. При необходимости подается 20-ОПП. Для распломбирования следует обратиться в сервисный центр, который направляет справку о распломбировании в ГНС, а ФЛП подает в контролирующие органы заявление по форме №4-РРО.
Обратите внимание! Сроки закрытия предпринимательского счета законодательством не определены. Поэтому закрыть расчетный счет можно как до, так и после прекращения предпринимательской деятельности.
Для закрытия предпринимательского счета физическое лицо-предприниматель подает заявление в отделение банка. Также нужно получить выписки о движении средств на счетах.
После окончания процедуры закрытия банк по требованию ФЛП выдает Справку о закрытии предпринимательского счета.
Как подать заявление госрегистратору о прекращении ФЛП?
Вариант первый – подача Заявления о прекращении через госрегистратора ФЛП подает госрегистратору заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по форме 1.
Заявление можно подать в бумажном виде к любому госрегистратору на территории Украины. Он в течение 24 часов после поступления документов, обязан внести сведения в ЕГР.
Второй вариант – это закрытие ФЛП через "Дію".
Для этого нужно:
- Сгенерировать электронную подпись (квалифицированную электронную подпись).
- Зарегистрировать или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дии с помощью электронной подписи.
- Заполнить онлайн-форму на получение услуги.
- Проверить информацию.
- Подписать заявление с помощью электронной подписи.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. А если лицо работало с упрощенной системой налогообложения, то оно будет исключено из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС.
С этого момента ФЛП считается закрытым.
Далее в Электронном кабинете в разделе "Учетные данные налогоплательщика" у ФЛП должны появиться 2 даты:
- Дата аннулирования регистрации плательщиком ЕН.
- Дата снятия с учета.
В то же время дата снятия с учета как плательщика ЕСВ не появится – оно состоится только после проведения проверки налоговой.
Интересно! Более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Больше всего – в столице. В среднем, ФОПы "живут" 2,4 года. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а меньше всего "существуют" ФОПы-курьеры. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.
Что еще следует знать ФЛП?
ФЛП 2– 3 групп уже получают денежную помощь от правительства. Речь идет о бизнесах, работающих в социально важных отраслях. Размер выплаты зависит от количества работников, но максимальная сумма – 15 тысяч гривен.
В то же время группа ФЛП не влияет на будущую пенсию. Пенсионная выплата для ФЛП 3 группы, 2 или 1 групп, всегда определяется по одной формуле.