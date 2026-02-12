Как правильно закрыть ФЛП в 2026 году: подробный алгоритм действий

Закрытие ФЛП является достаточно сложным процессом, который требует выполнить определенный алгоритм действий. Среди них проверка задолженности, привлечение наемных работников, подача документов и т.д.

Как закрыть ФЛП в 2026 году?

Все процессы следует выполнять поэтапно, о чем говорится на сайте 7eminar.

Читайте также Бизнес в Украине оштрафовали на 11 миллионов гривен: за что наказывают

Прежде всего следует заняться вопросом увольнения наемных работников (если таковые имеются). Основаниями для этого могут быть:

по соглашению сторон – увольнение может происходить "день в день";

по собственному желанию работника – работник должен предупредить работодателя за две недели, но можно расторгнуть трудовой договор и до истечения срока;

по инициативе работодателя – ФЛП предупреждает работников персонально не позднее чем за 2 месяца.

Далее идет проверка задолженностей. Нужно провести окончательные расчеты с покупателями и поставщиками, а также проверить отсутствие задолженности по уплате налогов "за себя" и налогов с заработной платы для наемных работников.

Важно! Все оплаты от покупателей нужно получить в период пребывания в статусе ФЛП. Доход, который будет получен на предпринимательский счет после потери статуса, облагается налогом по правилам для физических лиц – 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

Проверить наличие задолженности можно в разделе "Состояние расчетов с бюджетом" в Электронном кабинете налогоплательщика.

ФЛП 1 и 2 группы нужно учесть, что независимо от того, когда будет подано "Заявление о прекращении предпринимательской деятельности" – единый налог начисляется и уплачивается за полный месяц.

Итак, ГНС проведет начисление единого налога за полный месяц, в котором ФЛП прекратил предпринимательскую деятельность,

– объяснили в тексте.

Для ФЛП 3 группы все просто – единый налог уплачивается по ставке 5% (или 3%) от дохода. Если человек не получал прибыль, то и начислений не будет.

Обратите внимание! ФЛП 1 – 2 группы, которые не платят единый налог и военный сбор, не заполняют декларацию плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя за период, в котором единый налог и военный сбор не уплачивался.

Относительно военного сбора: ФЛП 1 – 2 группы платят налог в полной сумме, ФЛП 3 группы – в размере 1% от дохода.

А единый социальный взнос в случае прекращения предпринимательской деятельности в 2026 году ФЛП обязан уплатить в полном объеме. Минимальный размер взноса составляет 1 902,34 гривны в месяц, и его нужно оплатить за все периоды деятельности в 2026 году.

К ФЛП, которые могут не платить ЕСВ, относятся:

пенсионеры по возрасту или лица с инвалидностью, которые получают соответствующие социальные выплаты; мобилизованные предприниматели; ФЛП, которые имеют основное место работы, если работодатель платит за них ЕСВ в размере не меньше минимального.

Что нужно делать дальше?

ФЛП должен отменить действующие лицензии.

Для ФЛП, который применяет ПРРО – после внесения записи в ЕГР о государственной регистрации прекращения ФЛП регистрация ПРРО отменяется автоматически фискальным сервером

Для ФЛП, который применяет РРО – РРО нужно распломбировать и снять с регистрации в ГНИ. При необходимости подается 20-ОПП. Для распломбирования следует обратиться в сервисный центр, который направляет справку о распломбировании в ГНС, а ФЛП подает в контролирующие органы заявление по форме №4-РРО.

Обратите внимание! Сроки закрытия предпринимательского счета законодательством не определены. Поэтому закрыть расчетный счет можно как до, так и после прекращения предпринимательской деятельности.

Для закрытия предпринимательского счета физическое лицо-предприниматель подает заявление в отделение банка. Также нужно получить выписки о движении средств на счетах.

После окончания процедуры закрытия банк по требованию ФЛП выдает Справку о закрытии предпринимательского счета.

Как подать заявление госрегистратору о прекращении ФЛП?

Вариант первый – подача Заявления о прекращении через госрегистратора ФЛП подает госрегистратору заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по форме 1.

Заявление можно подать в бумажном виде к любому госрегистратору на территории Украины. Он в течение 24 часов после поступления документов, обязан внести сведения в ЕГР.

Второй вариант – это закрытие ФЛП через "Дію".

Для этого нужно:

Сгенерировать электронную подпись (квалифицированную электронную подпись). Зарегистрировать или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дии с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн-форму на получение услуги. Проверить информацию. Подписать заявление с помощью электронной подписи.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. А если лицо работало с упрощенной системой налогообложения, то оно будет исключено из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС.

С этого момента ФЛП считается закрытым.

Далее в Электронном кабинете в разделе "Учетные данные налогоплательщика" у ФЛП должны появиться 2 даты:

Дата аннулирования регистрации плательщиком ЕН. Дата снятия с учета.

В то же время дата снятия с учета как плательщика ЕСВ не появится – оно состоится только после проведения проверки налоговой.

Интересно! Более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. Больше всего – в столице. В среднем, ФОПы "живут" 2,4 года. Долгожителями являются предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а меньше всего "существуют" ФОПы-курьеры. Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Что еще следует знать ФЛП?