Конкуренция на рынке

Это часть стратегии Visa по привлечению крупных карточных программ, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Visa сталкивается с конкуренцией со стороны American Express, которая стремится не только стать платежной сетью Apple Card, но и эмитентом карты.

Заметьте. Сотрудничество Apple и Goldman Sachs, которое стартовало в 2019 году при поддержке Mastercard, завершилось в ноябре 2023 года. Поэтому, теперь несколько финансовых учреждений соревнуются за возможность заменить Goldman в выпуске кредитных карт Apple.

По данным СМИ, среди претендентов – Barclays, Synchrony Financial и JPMorgan Chase.

Goldman Sachs вошел в потребительский банковский сектор почти десять лет назад, пытаясь диверсифицировать свои доходы. Однако к концу 2022 года компания решила сократить присутствие в этом направлении, выделив миллиарды долларов для покрытия возможных убытков.