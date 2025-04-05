Конкуренція на ринку

Це частина стратегії Visa щодо залучення великих карткових програм, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Visa стикається з конкуренцією з боку American Express, яка прагне не лише стати платіжною мережею Apple Card, а й емітентом картки.

Зауважте. Співпраця Apple та Goldman Sachs, яка стартувала у 2019 році за підтримки Mastercard, завершилася у листопаді 2023 року. Тож, тепер кілька фінансових установ змагаються за можливість замінити Goldman у випуску кредитних карт Apple.

За даними ЗМІ, серед претендентів – Barclays, Synchrony Financial та JPMorgan Chase.

Goldman Sachs увійшов у споживчий банківський сектор майже десять років тому, намагаючись диверсифікувати свої доходи. Однак до кінця 2022 року компанія вирішила скоротити присутність у цьому напрямку, виділивши мільярди доларів для покриття можливих збитків.