Ежегодно в первое воскресенье сентября в Украине отмечают День предпринимателя. Это хорошая возможность оценить масштаб украинского бизнеса, который не только удерживает позиции, но и привлекает иностранных инвесторов.

Какие тенденции предпринимательства?

Актуальный обзор современного состояния предпринимательства, ключевые тенденции и региональные особенности опубликовала команда YC.Market, информирует 24 Канал.

География предпринимательства

Больше всего предпринимателей и компаний сосредоточено в Киеве – 34 655 ФЛП и юрлиц по состоянию на начало сентября 2025 года. Днепропетровская область удерживает второе место с 21 069 субъектов, Львовская область – 17 096, Киевская область – 16 233, а Одесская область – 15 954. Эти регионы формируют ядро экономической активности Украины.

Иностранные инвесторы и бизнес

За последние три года (2022–2025) топ-5 стран, граждане которых открывали бизнес в Украине, выглядит так: Турция, США, Польша, Германия и Великобритания. Это свидетельствует об устойчивой заинтересованности международных предпринимателей в развитии бизнеса в нашей стране, отметили специалисты.

Какие расходы вновь созданных компаний?

Аналитики YC.Market также отследили, сколько средств из бюджета получили новые предприятия в 2025 году. Лидирует Киев – 448,7 тысяч гривен, второе место – Днепропетровская область (308,6 тысяч гривен), третье – Львовская область (201,4 тысяч гривен). Киевская область получила 67,7 тысяч гривен, а Закарпатье – 45,5 тысяч гривен.

Важноэти данные демонстрируют, что бизнес в Украине развивается динамично, при этом ключевые экономические центры формируют большую часть активности, а иностранные инвесторы продолжают вкладывать в страну.

