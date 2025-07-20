Какие три фактора больше всего мешают бизнесу – опрос предпринимателей

Специалисты провели опрос среди 473 промышленных предприятий Украины. Предприниматели считают, что наибольшее влияние на их сектора в ближайшие три года будет иметь ситуация с безопасностью.

Какие барьеры для бизнеса в Украине?

Главные барьеры для бизнеса на ближайшие три года – нехватка кадров, безопасность и инфляция, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт экономических исследований и политических консультаций.

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Опрос ИЭИ относительно основных барьеров для бизнеса / графика ИЭИ

Больше всего на бизнес в ближайшие три года будет влиять ситуация с безопасностью в Украине – война, обстрелы и угроза для инфраструктуры, отметили 58% респондентов.

На втором месте – дефицит кадров и изменения на рынке труда (49%), связаны с уменьшением предложения рабочей силы и структурной безработицей. Третье – восстановление инфраструктуры после войны (40%).

Некоторые предприниматели считают, что интеграция в ЕС и адаптация к нормам будет влиять на их сектор, это 17%. На геополитическую и политическую нестабильность указали 13% бизнеса, как и на развитие цифровых технологий.

Меньше всего будут вредить бизнесу искусственный интеллект, климатические вызовы и ограничения свободной торговли – по 7% бизнесов.

Рынок труда ожил: какие специалисты нужны бизнесу

В этом году лето, которое обычно считается периодом затишья на рынке труда, началось с неожиданного подъема. В Украине фиксируют наибольшее за год количество вакансий и кандидатов.

55% всех вакансий – для специалистов без опыта, что создает благоприятные условия для старта карьеры. Больше всего вакансий – в категории "Рабочие специальности, производство", что в очередной раз свидетельствует об острой нехватке рабочих кадров.

Рост количества предложений зафиксирован в Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях (+ 2%). Одесская область – единственная область-лидер, где объем вакансий не сократился по сравнению с маем.

Самые активные работодатели в июне:

Аврора – 1 315 вакансий

Фора – 1 267

Новая почта – 1 059

EVA – 995

NOVUS – 958

Средний уровень зарплат в июне остался на уровне 25 000 гривен, не показав рост впервые в 2025 году.