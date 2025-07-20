Які бар’єри для бізнесу в Україні?

Головні бар’єри для бізнесу на найближчі три роки – нестача кадрів, безпека та інфляція, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

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Опитування ІЕД щодо основних бар'єрів для бізнесу / графіка ІЕД

Найбільше на бізнес у найближчі три роки впливатиме безпекова ситуація в Україні – війна, обстріли та загроза для інфраструктури, зазначили 58% респондентів.

На другому місці – дефіцит кадрів і зміни на ринку праці (49%), пов’язані зі зменшенням пропозиції робочої сили та структурним безробіттям. Третій – відновлення інфраструктури після війни (40%).

Деякі підприємці вважають, що інтеграція до ЄС та адаптація до норм буде впливати на їхній сектор, це 17%. На геополітичну та політичну нестабільність вказали 13% бізнесу, як і на розвиток цифрових технологій.

Найменше шкодитимуть бізнесу штучний інтелект, кліматичні виклики та обмеження вільної торгівлі – по 7% бізнесів.

Ринок праці ожив: які фахівці потрібні бізнесу

Цьогоріч літо, яке зазвичай вважається періодом затишшя на ринку праці, розпочалося з неочікуваного підйому. В Україні фіксують найбільшу за рік кількість вакансій і кандидатів.

55% усіх вакансій – для фахівців без досвіду, що створює сприятливі умови для старту кар'єри. Найбільше вакансій – у категорії "Робочі спеціальності, виробництво", що вкотре свідчить про гостру нестачу робітничих кадрів.

Зростання кількості пропозицій зафіксовано у Хмельницькій, Харківській, Кіровоградській і Одеській областях (+2%). Одещина – єдина область-лідер, де обсяг вакансій не скоротився порівняно з травнем.

Найактивніші роботодавці у червні:

Аврора – 1 315 вакансій

Фора – 1 267

Нова пошта – 1 059

EVA – 995

NOVUS – 958

Середній рівень зарплат у червні залишився на рівні 25 000 гривень, не показавши зростання вперше у 2025 році.