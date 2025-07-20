Какие барьеры для бизнеса в Украине?
Главные барьеры для бизнеса на ближайшие три года – нехватка кадров, безопасность и инфляция, сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт экономических исследований и политических консультаций.
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Опрос ИЭИ относительно основных барьеров для бизнеса / графика ИЭИ
Больше всего на бизнес в ближайшие три года будет влиять ситуация с безопасностью в Украине – война, обстрелы и угроза для инфраструктуры, отметили 58% респондентов.
На втором месте – дефицит кадров и изменения на рынке труда (49%), связаны с уменьшением предложения рабочей силы и структурной безработицей. Третье – восстановление инфраструктуры после войны (40%).
Некоторые предприниматели считают, что интеграция в ЕС и адаптация к нормам будет влиять на их сектор, это 17%. На геополитическую и политическую нестабильность указали 13% бизнеса, как и на развитие цифровых технологий.
Меньше всего будут вредить бизнесу искусственный интеллект, климатические вызовы и ограничения свободной торговли – по 7% бизнесов.
Рынок труда ожил: какие специалисты нужны бизнесу
В этом году лето, которое обычно считается периодом затишья на рынке труда, началось с неожиданного подъема. В Украине фиксируют наибольшее за год количество вакансий и кандидатов.
55% всех вакансий – для специалистов без опыта, что создает благоприятные условия для старта карьеры. Больше всего вакансий – в категории "Рабочие специальности, производство", что в очередной раз свидетельствует об острой нехватке рабочих кадров.
Рост количества предложений зафиксирован в Хмельницкой, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях (+ 2%). Одесская область – единственная область-лидер, где объем вакансий не сократился по сравнению с маем.
Самые активные работодатели в июне:
- Аврора – 1 315 вакансий
- Фора – 1 267
- Новая почта – 1 059
- EVA – 995
- NOVUS – 958
Средний уровень зарплат в июне остался на уровне 25 000 гривен, не показав рост впервые в 2025 году.