Как изменились продажи в разных регионах

Такое сокращение доходов Danone объясняет несколькими факторами: выходом из российского рынка, продажей брендов Horizon Organic и Wallaby в США, а также нестабильность валютных курсов.

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Несмотря на всеобщее снижение выручки, компания нарастила продажи в Европе (+2%), Китае и Северной Азии (+5, 7%), а также в Латинской Америке (+8, 4%). В то же время спад наблюдался в Северной Америке (-4, 5%) и других странах (-10, 9%).2

Основные направления бизнеса

Относительно основных направлений бизнеса, производство молочных и растительных продуктов сократилось на 6%, тогда как сегменты специализированного питания и воды выросли на 5, 1% и 3, 8% соответственно.

Прогнозы и дальнейшие планы

Danone ожидает увеличения продаж на 3-5% в 2025 году, а также предлагает поднять дивиденды до 2, 15 евро на акцию (+2, 4% к предыдущему году). Капитализация компании с начала года выросла на 6, 8%, достигнув 44, 72 миллиарда евро.

Справочно. Danone– ведущий мировой производитель молочных и пищевых продуктов, который работает более чем в 140 странах мира. Компания зарекомендовала себя как один из трех ведущих производителей молочной продукции в России.