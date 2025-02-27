Як змінилися продажі у різних регіонах

Таке скорочення доходів Danone пояснює кількома факторами: виходом із російського ринку, продажем брендів Horizon Organic і Wallaby у США, а також нестабільністю валютних курсів.

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Попри загальне зниження виручки, компанія наростила продажі в Європі (+2%), Китаї та Північній Азії (+5,7%), а також у Латинській Америці (+8,4%). Водночас спад спостерігався у Північній Америці (-4,5%) та інших країнах (-10,9%).2

Основні напрямки бізнесу

Щодо основних напрямків бізнесу, виробництво молочних та рослинних продуктів скоротилося на 6%, тоді як сегменти спеціалізованого харчування та води зросли на 5,1% та 3,8% відповідно.

Прогнози та подальші плани

Danone очікує збільшення продажів на 3-5% у 2025 році, а також пропонує підняти дивіденди до 2,15 євро на акцію (+2,4% до попереднього року). Капіталізація компанії з початку року зросла на 6,8%, досягнувши 44,72 мільярда євро.

Довідково. Danone – провідний світовий виробник молочних і харчових продуктів, який працює в більш ніж 140 країнах світу. Компанія зарекомендувала себе як одна з трьох провідних виробників молочної продукції в Росії.