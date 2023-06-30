Компания Birgminton Investing Inc., принадлежащая одному из бывших совладельцев "ПриватБанка", пыталась обжаловать национализацию финучреждения. С этим иском он обратился в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда.

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Что решил суд

Верховный суд решил оставить действительным решение первой инстанции. Соответственно, все попытки бывшего совладельца банка об обжаловании национализации были напрасны.

Мы верим, что это станет примером во всех подобных делах и решениях и в дальнейшем будут приниматься исключительно на принципах верховенства права. Это общая победа ПриватБанка и КМУ, Минфина, ФГВФЛ,

– сообщили в банке.

Ключевым в победе в суде было применение "антиколомойского" закона №590-IX. Он совершенствует механизмы регулирования банковской деятельности, а также позволяет закрывать судебные разбирательства по искам старых собственников.

Что касается Birgminton Investing Inc., то она обжаловала договор купли-продажи акций, который был подписан во время национализации ПриватБанка. Согласно ему, истец приобрел акции банка в процедуре bail-in, а затем продал их государству за 1 гривну.