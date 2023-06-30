Компанія Birgminton Investing Inc., яка належить одному з колишніх співвласників "ПриватБанку", намагався оскаржити націоналізацію фінустанови. З цим позовом він звернувся до Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду.

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Що вирішив суд

Верховний суд вирішив залишити дійсним рішення першої інстанції. Відповідно, усі намагання колишнього співвласника банку про оскарження націоналізації були марними.

Ми віримо, що це стане прикладом у всіх схожих справах і рішення й надалі ухвалюватимуться виключно на принципах верховенства права. Це спільна перемога ПриватБанку та КМУ, Мінфіну, ФГВФО,

– повідомили у банку.

Ключовим у перемозі в суді було застосування "антиколомойського" закону №590-IX. Він вдосконалює механізми регулювання банківської діяльності, а також дозволяє закривати судові провадження за позовами старих власників.

Що стосується Birgminton Investing Inc., то вона робила оскаржувати договір купівлі-продажу акцій, який підписали під час націоналізації ПриватБанку. Згідно з ним, позивач набув акції банку у процедурі bail-in, а потім продав їх державі за 1 гривню.