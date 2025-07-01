Детали аукциона

Об этом сообщил ФГИУ, передает 24 Канал. Предприятие в основном занимается производством пластмасс в первичных формах. Аукцион проведут 7 июля в системе Прозорро.Продажи. Срок подачи предложений для участия в торгах – до 20:00 6 июля.

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Что известно о предприятии

АО Смолы расположено в Южном районе Каменского, вблизи трассы национального значения Н08. Рядом также расположены: трамвайные остановки, учебные заведения и аптека. Поэтому, как отметили в Фонде госимущества, новый владелец может рассматривать этот объект как удачную площадку для релокации, уже готового производства.

Объект включает 104 единицы недвижимого имущества и инфраструктуры (производственные, складские, административные здания и сооружения и т.д.) общей площадью 52,5 тысяч квадратных метров.

Компания объявила о продаже дополнительных активов, которые включают 293 объекта недвижимости, 41 транспортное средство и различное движимое имущество.

Организация также владеет 41 зарегистрированным земельным участком общей площадью 27,3 га. Еще в собственности предприятия – 41 зарегистрированный земельный участок общей площадью 27,3 гектара.

Условия продажи

Предприятие имеет задолженности, в частности просроченную кредиторскую, которая по состоянию на 31 марта 2024 года составляет 117,8 тысяч гривен.

Согласно условиям продажи объекта, в течение 6 месяцев погашения долгов по заработной плате и перед бюджетом, а также недопущения увольнения работников.

Справочно. ФГИУ уже пытался продать АО Смолы. Аукционы уже проводили в июле 2023 года и марте 2025 года. Однако, они не состоялись из-за отсутствия участников.