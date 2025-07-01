Деталі аукціону

Про це повідомив ФДМУ, передає 24 Канал. Підприємство в основному займається виробництвом пластмас у первинних формах. Аукціон проведуть 7 липня у системі Прозорро.Продажі. Термін подання пропозицій для участі у торгах – до 20:00 6 липня.

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Що відомо про підприємство

АТ Смоли розташоване в Південному районі Кам'янського, поблизу траси національного значення Н08. Поруч також розташовані: трамвайні зупинки, навчальні заклади та аптека. Тож, як зазначили у Фонді держмайна, новий власник може розглядати цей об'єкт як вдалий майданчик для релокації, вже готового виробництва.

Об'єкт включає 104 одиниці нерухомого майна та інфраструктури (виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди тощо) загальною площею 52,5 тисяч квадратних метри.

Компанія оголосила про продаж додаткових активів, які включають 293 об'єкти нерухомості, 41 транспортний засіб та різне рухоме майно.

Організація також володіє 41 зареєстрованою земельною ділянкою загальною площею 27,3 га. Ще у власності підприємства – 41 зареєстрована земельна ділянка загальною площею 27,3 гектара.

Умови продажу

Підприємство має заборгованості, зокрема прострочену кредиторську, яка станом на 31 березня 2024 року становить 117,8 тисяч гривень.

Згідно з умовами продажу об'єкта, впродовж 6 місяців погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників.

Довідково. ФДМУ уже намагався продати АТ Смоли. Аукціони вже проводили в липні 2023 року та березні 2025 року. Однак, вони не відбулися через відсутність учасників.