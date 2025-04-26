Продажи на OLX: как налоговая отслеживает продавцов и какие возможны штрафы
- Налоговая может признать систематические продажи через платформы типа OLX как предпринимательскую деятельность, для которой нужна регистрация ФЛП и уплата налогов.
- За ведение бизнеса без регистрации предусмотрены штрафы от 17 до 85 тысяч гривен, а также возможны дополнительные санкции, такие как конфискация товаров или передача дела в БЭБ.
Украинское законодательство позволяет гражданам продавать подержанные вещи или другие товары без регистрации ФЛП. Однако есть и определенные оговорки.
Продажи на OLX
Если деятельность приобретает системный характер, налоговая может расценить ее как предпринимательскую и привлечь к ответственности. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.
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Что разрешено без ФЛП:
- Продавать личные вещи (например, старую технику, мебель, книги) через OLX, Prom или соцсети.
- Продажи должны быть одноразовыми, не иметь коммерческой цели.
- Отсутствие признаков систематичности: до 2 – 3 однотипных сделок в год.
Когда возникает риск:
- Регулярные продажи, особенно новых или однотипных товаров.
- Изготовление и реализация хендмейда (украшения, одежда, косметика).
- Перепродажа товаров, приобретенных специально с этой целью.
Обратите внимание. В таких случаях деятельность может быть признана предпринимательской, что предусматривает регистрацию ФЛП и уплату налогов.
Налоги и штрафы
- НДФЛ – 18% і военный сбор – 1,5% с дохода.
- Если деятельность признаётся хозяйственной – ещё и ЕСВ – 22%.
- Штраф за ведение бизнеса без регистрации – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен (повторное нарушение – до 85 тысяч гривен).
- 340 гривен – штраф за отсутствие налогового учета.
- Возможна конфискация товаров или выручки.
- В отдельных случаях – возможна передача дела в Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Как следит налоговая
Налоговая мониторит платформы с фискальными инструментами: OLX Доставка, Новая Почта (наложенный платеж), Prom и тому подобное. Далее сервисы будут передавать информацию о транзакциях: ФИО, сумму, частоту продаж.
Кроме того, налоговая может мониторить и соцсети, в частности страницы блогеров. И в приоритете все же – большие обороты, не мелкие одноразовые продажи.