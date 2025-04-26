Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Продажи на OLX: как налоговая отслеживает продавцов и какие возможны штрафы
26 апреля, 14:20
2

Продажи на OLX: как налоговая отслеживает продавцов и какие возможны штрафы

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Налоговая может признать систематические продажи через платформы типа OLX как предпринимательскую деятельность, для которой нужна регистрация ФЛП и уплата налогов.
  • За ведение бизнеса без регистрации предусмотрены штрафы от 17 до 85 тысяч гривен, а также возможны дополнительные санкции, такие как конфискация товаров или передача дела в БЭБ.

Украинское законодательство позволяет гражданам продавать подержанные вещи или другие товары без регистрации ФЛП. Однако есть и определенные оговорки.

Продажи на OLX

Если деятельность приобретает системный характер, налоговая может расценить ее как предпринимательскую и привлечь к ответственности. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

Смотрите также 75% бизнесов в Украине выросли после внедрения оплаты картой

Что разрешено без ФЛП:

  • Продавать личные вещи (например, старую технику, мебель, книги) через OLX, Prom или соцсети.
  • Продажи должны быть одноразовыми, не иметь коммерческой цели.
  • Отсутствие признаков систематичности: до 2 – 3 однотипных сделок в год.

Когда возникает риск:

  • Регулярные продажи, особенно новых или однотипных товаров.
  • Изготовление и реализация хендмейда (украшения, одежда, косметика).
  • Перепродажа товаров, приобретенных специально с этой целью.

Обратите внимание. В таких случаях деятельность может быть признана предпринимательской, что предусматривает регистрацию ФЛП и уплату налогов.

Налоги и штрафы

  • НДФЛ – 18% і военный сбор – 1,5% с дохода.
  • Если деятельность признаётся хозяйственной – ещё и ЕСВ – 22%.
  • Штраф за ведение бизнеса без регистрации – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен (повторное нарушение – до 85 тысяч гривен).
  • 340 гривен – штраф за отсутствие налогового учета.
  • Возможна конфискация товаров или выручки.
  • В отдельных случаях – возможна передача дела в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Как следит налоговая

Налоговая мониторит платформы с фискальными инструментами: OLX Доставка, Новая Почта (наложенный платеж), Prom и тому подобное. Далее сервисы будут передавать информацию о транзакциях: ФИО, сумму, частоту продаж.

Кроме того, налоговая может мониторить и соцсети, в частности страницы блогеров. И в приоритете все же – большие обороты, не мелкие одноразовые продажи.