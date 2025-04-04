Трамп дал еще немного времени для продажи TikTok

Дональд Трамп 4 апреля, продлил срок, который требует от китайской компании ByteDance продать американские подразделения TikTok под угрозой запрета приложения. Президент США также объяснил, зачем принял такое решение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

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Что написал Трамп о продаже TikTok

Дональд Трамп объяснил, что продлил крайний срок продажи американского сегмента TikTok из-за "дополнительной работы, чтобы обеспечить подписание всех необходимых разрешений".

Поэтому я подписываю указ о продлении работы TikTok еще на 75 дней,

– написал американский лидер.

Отдельно президент США выразил надежду на дальнейшую "добросовестную работу с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными тарифами".

До нового решения Трампа компания ByteDance должна была продать американский бизнес TikTok до 5 апреля, как того требует закон о национальной безопасности, подписанный бывшим президентом США Джо Байденом в апреле 2024 года.

Сначала дедлайн для продажи TikTok у ByteDance был 19 января. Однако на следующий день после вступления в должность Дональд Трамп подписал указ, который дал компании еще 75 дней на заключение сделки.

В конце концов одобрить соглашение о продаже компании должно правительство Китая, прежде чем она будет завершена.

К слову, ранее Дональд Трамп заявлял, что США близки к представлению плана, который позволит избежать блокировки китайской соцсети TikTok на территории страны. В то же время он подчеркнул, что пока не имеет четкого ответа от китайских властей.