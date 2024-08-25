В Work․ua назвали вакансии, которые пользуются наибольшим спросом в Украине

Украина переживает нелегкие времена на рынке труда из-за полномасштабного вторжения России. Однако есть перечень профессий, на которые последние годы существует самый высокий спрос у работодателей.

О них для 24 Канала рассказала руководитель проекта по трудоустройству ветеранов “Навстречу” в Work․ua Анастасия Розлуцкая.

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Профессии, на которые есть сейчас спрос

Наиболее частыми по предложениям на рынке трудоустройства являются

производственные;

рабочие профессии;

сфера обслуживания;

строительство;

транспорт и логистика.

Эти категории остаются в топах уже не первый год, здесь украинские работодатели испытывают дефицит и постоянно ищут работников,

– рассказала Розлуцкая.

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