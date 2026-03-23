Зарплата до 150 тысяч в месяц: ТОП-профессий, где зарабатывают больше всего в Украине

Список самых оплачиваемых вакансий в феврале 2026 года немного переформатировался по сравнению с прошлым годом. Но общая картина почти не изменилась – в топе остаются рабочие профессии, а также логистика и доставка.

Где самые высокие зарплаты в Украине?

Самые высокие зарплаты сегодня предлагают именно в рабочих специальностях. В этом направлении за год произошел существенный рост доходов – в среднем на 30 – 40%. Об этом говорится в исследовании платформы OLX Работа.

Профессии с зарплатами более 60 тысяч гривен:

Абсолютным лидером по уровню дохода стал стоматолог – медианная зарплата в этой сфере достигла 150 тысяч гривен, что на 20% больше, чем год назад. Также в списке хорошо оплачиваемых профессий:

рихтовщик – около 70 тысяч гривен (+27%);

фасадчик – 67,5 тысяч гривен (+15%);

штукатур – 66,3 тысяч гривен (+13%);

каменщик – 65 тысяч гривен (+30%);

автомаляр – 60 тысяч гривен (+17%);

автоэлектрик – 60 тысяч гривен (+33%);

водитель-дальнобойщик – 60 тысяч гривен (+33%).

Профессии с зарплатами 40 – 50 тысяч гривен:

В этом сегменте преобладают вакансии, связанные со строительством и смежными направлениями. Например:

строитель и маляр – около 50 тысяч гривен (+11%);

прораб – также около 50 тысяч гривен (+14%);

плиточник – примерно 47 тысяч гривен (+39%);

монтажник – в среднем 45 тысяч гривен (+16%).

В автосервисе механикам предлагают около 45 тысяч гривен (+14%), а в логистике водители получают в среднем 42,5 тысячи (+16%).

Профессии с зарплатами 35 – 40 тысяч гривен:

В этом диапазоне также преобладают рабочие профессии, преимущественно в производстве:

электрик – около 38,8 тысяч гривен (+41%);

подсобный рабочий – 37,5 тысяч гривен (+9%);

маляр – 37,5 тысяч гривен (+42%);

токарь – 35 тысяч гривен (+11%).

В сфере розничной торговли менеджеры по продажам тоже показали существенный рост – их медианная зарплата сейчас составляет около 38 тысяч гривен, что на 38% больше, чем в феврале 2025 года.

Хватит ли работы в Украине для граждан и иностранцев?

Украинцы опасаются, что трудовые мигранты могут занять их места на рынке труда, однако работы хватит на всех. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Во время войны и для послевоенного восстановления Украина нуждается в кадрах во всех отраслях экономики, однако прежде всего – работников рабочих специальностей: строителей, слесарей, сантехников, каменщиков, сварщиков и тому подобное.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Самая большая отрасль, которая может принять даже несколько сотен тысяч потенциальных рабочих, – это строительство. Смогут ли, например, строители из Индонезии вытеснить украинцев? Я хочу напомнить, что даже в 2006-2008 годы, когда в Украине был строительный бум и около 47-48 миллионов населения, строительным компаниям не хватало рабочих. Сейчас у нас 30 миллионов населения, увеличилась доля людей пожилого возраста. И говорить, что условные индонезийцы, приехав к нам, смогут вытеснить украинцев.. Вытеснять некого.

Эксперт Василий Воскобойник говорит, что сейчас в Украине работают над подготовкой миграционной стратегии до 2035 года, которая будет учитывать потребности рынка труда и интересы граждан. Для этого среди представителей власти, бизнеса и рядовых украинцев проводили опрос об отношении к трудовой миграции.

Какова ситуация на рынке труда в Украине?