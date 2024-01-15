Что сказали в МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала мировых лидеров создать сети соцзащиты и предложить программы переквалификации для работников, которых вскоре заменит ИИ.

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Кристалина Георгиева Глава МВФ В большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, усугубит общее неравенство – тревожную тенденцию, на которую политики должны активно реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание социальной напряженности.

По ее мнению, развитие сферы искусственного интеллекта может как помочь, так и навредить рынку труда. Последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, ведь именно там процент офисных работников значительно больше.

Какие существуют риски

По мнению Георгиевой ИИ, больше всего может повлиять на более развитые страны и занять около 60% рабочих мест. Несмотря на это, рабочий процесс может стать более продуктивным, что выгодно для работодателя.

Для другой половины приложения с искусственным интеллектом могут выполнять ключевые задачи, которые выполняются людьми, что может снизить спрос на рабочую силу,

– сказала она.

Согласно данным МВФ, это может привести к сокращению найма и снижению уровня заработной платы. В экстремальных случаях ИИ полностью заменит людей на определенных должностях.

На страны, где экономика активно развивается, или же низким уровнем дохода искусственный интеллект не сильно повлияет. Его распространение будет касаться 40 и 26% рабочих мест соответственно.

Обратите внимание! Также ИИ может повлечь за собой социальный конфликт, ведь поможет молодым и неопытным работникам быстрее выполнять задачи, тогда как старшее поколение остается менее адаптивным и медленным.

Каковы перспективы

Еще в марте 2023 года экономисты Goldman Sachs исследовали, что широкое внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность труда и увеличивать мировой ВВП на 7% ежегодно в течение десятилетия.

ИИ трансформирует мировую экономику. Убедимся, что это пойдет на пользу человечеству,

– добавила глава МВФ.

Сейчас во всем мире начали работать над разработкой способов регулирования ИИ, чтобы предотвратить потенциальные угрозы.