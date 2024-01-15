Що сказали у МВФ

Голова МВФ Крісталіна Георгієва закликала світових лідерів створити мережі соцзахисту та запропонувати програми перекваліфікації для працівників, яких незабаром замінить ШІ.

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Крісталіна Георгієва Голова МВФ У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність – тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості.

На її думку, розвиток сфери штучного інтелекту може як і допомогти, так і нашкодити ринку праці. Наслідки будуть більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, адже саме там відсоток офісних працівників значно більший.

Які існують ризики

На думку Георгієвої ШІ найбільше може вплинути на більш розвинені країни та зайняти близько 60% робочих місць. Попри це робочий процес може стати більш продуктивним, що вигідно для роботодавця.

Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу,

– сказала вона.

Згідно з даними МВФ, це може призвести до скорочення найму та зниження рівня заробітної плати. У дуже екстремальних випадках ШІ повністю замінить людей на певних посадах.

Натомість на країни, де економіка активно розвивається, або ж низьким рівнем доходу штучний інтелект не сильно вплине. Його поширення стосуватиметься 40 та 26% робочих місць відповідно.

Зверніть увагу! Також ШІ може спричинити соціальний конфлікт, адже допоможе молодим та недосвідченим працівникам швидше виконувати завдання, тоді коли старше покоління залишається менш адаптивним та повільнішим.

Які є перспективи

Ще у березні 2023 року економісти Goldman Sachs дослідили, що широке впровадження штучного інтелекту може підвищити продуктивність праці та збільшувати світовий ВВП на 7% щорічно протягом десятиліття.

ШІ трансформує світову економіку. Переконаймось, що це піде на користь людству,

– додала очільниця МВФ.

Нині у всьому світі почали працювати над розробкою способів регулювання ШІ аби запобігти потенційним загрозам.