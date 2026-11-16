65 миллиардов гривен: производители сигарет получили вдвое больше льгот, чем энергетика

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Кому предоставили наибольшие таможенные льготы в 2026 году

Всего за десять месяцев 2026 года импортерам предоставили льготы по уплате пошлин на сумму 355,8 миллиардов гривен, сообщает Forbes Ukraine.

Это на 40,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Гостаможслужбы, сумма льгот составила почти половину всех таможенных поступлений в бюджет за этот период.

Наибольший объем освобождений от таможенных платежей пришелся на товары оборонного назначения. Распределение льгот по основным категориям такое:

Товары оборонного назначения – 197,7 миллиардов гривен; Сырье для производства табачных изделий – 65,8 миллиардов гривен, или 18,5% от общего объема льгот; Увольнение по соглашениям о свободной торговле – 35,8 миллиардов гривен; Товары для энергетической инфраструктуры – 32 миллиарда гривен.

Таким образом, объем льгот для импортеров табачного сырья более чем вдвое превысил сумму освобождений от платежей для товаров, предназначенных для восстановления энергетики.

Как изменились льготы для табачного бизнеса

За весь 2025 год импортеры табачного сырья получили таможенные льготы на сумму 62,7 миллиарда гривен. Зато за первые десять месяцев 2026 года эта сумма уже достигла 65,8 миллиарда. Увеличилась и среднемесячная сумма таких освобождений от платежей:

в 2025 году она составляла около 5,2 миллиардов гривен;

в 2026 году – уже 6,6 миллиардов.

Наибольший объем льгот производители сигарет получили в январе – 10,2 миллиарда гривен. Это составило 31% всех таможенных льгот за месяц.

Почему таможенные льготы на табак вызывают вопросы

Глава Государственной таможенной службы Орест Мандзий ранее называл непонятной целесообразность льгот на импорт табачного сырья, пишет Цензор.НЕТ.

Если мы говорим о льготах на товары оборонного назначения, то это объективная необходимость. Льготы на товары для восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры – это тоже востребовано. А вот почему в условиях войны предоставлять льготу при импорте табака, я понять не могу– отметил Мандзий.

По его словам, часть импортеров после льготного ввоза сырья не переходит к производству готовой продукции. Из-за этого остатки импортированного сырья накапливаются.

Как производители сигарет могут уклоняться от уплаты налогов

Напомним, по состоянию на апрель 2026 года в Украине действовали лишь 18 лицензий на производство сигарет. В то же время исследователи выявили аномалии в работе отдельных компаний: некоторые из них импортируют значительные объемы сырья, но официально не имеют сотрудников и не платят налоги.

В частности, ООО "Люкс-Трейд Комерц", которое закупает сотни тонн табачного сырья в квартал, не имеет ни одного наемного работника и не платит налоги. В то же время ООО "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн" имеет более 200 сотрудников, хотя не закупает сырья и не платит НДС и налог на прибыль.

Авторы исследования считают, что эти показатели могут свидетельствовать о системных рисках в отрасли и требуют проверки со стороны Государственной налоговой службы и БЭБ.