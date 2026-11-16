65 мільярдів гривень: виробники сигарет отримали вдвічі більше пільг, ніж енергетика

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Кому надали найбільше митних пільг у 2026 році

Загалом за десять місяців 2026 року імпортерам надали пільг зі сплати платежів на 355,8 мільярдів гривень, повідомляє Forbes Ukraine.

Це на 40,9% більше, ніж за аналогічний період торік. За даними Держмитслужби, сума пільг становила майже половину всіх митних надходжень до бюджету за цей час.

Найбільший обсяг звільнень від митних платежів припав на товари оборонного призначення. Розподіл пільг за основними категоріями такий:

Товари оборонного призначення – 197,7 мільярдів гривень; Сировина для виробництва тютюнових виробів – 65,8 мільярдів гривень, або 18,5% від загального обсягу пільг; Звільнення за угодами про вільну торгівлю – 35,8 мільярдів гривень; Товари для енергетичної інфраструктури – 32 мільярдів гривень.

Таким чином, обсяг пільг для імпортерів тютюнової сировини більш ніж удвічі перевищив суму звільнень від платежів для товарів, призначених для відновлення енергетики.

Як змінилися пільги для тютюнового бізнесу

За весь 2025 рік імпортери тютюнової сировини отримали митних пільг на 62,7 мільярди гривень. Натомість за перші десять місяців 2026-го сума вже сягнула 65,8 мільярдів. Зросла й середня щомісячна сума таких звільнень від платежів:

у 2025 році вона становила близько 5,2 мільярдів гривень;

у 2026 році – вже 6,6 мільярдів.

Найбільший обсяг пільг виробники сигарет отримали у січні – 10,2 мільярдів гривень. Це становило 31% усіх митних пільг за місяць.

Чому митні пільги на тютюн викликають запитання

Голова Державної митної служби Орест Мандзій раніше називав незрозумілою доцільність пільг на імпорт тютюнової сировини, пише Цензор.НЕТ.

Якщо ми говоримо про пільги на товари оборонного призначення, то це об'єктивна необхідність. Пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – це теж затребувано. А от для чого в умовах війни надавати пільгу при імпорті тютюну, я зрозуміти не можу– зазначив Мандзій.

За його словами, частина імпортерів після пільгового ввезення сировини не переходить до виробництва готової продукції. Через це залишки імпортованої сировини накопичуються.

Як виробники сигарет можуть уникати сплати податків

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні діяли лише 18 ліцензій на виробництво сигарет. Водночас дослідники виявили аномалії в роботі окремих компаній: деякі з них імпортують значні обсяги сировини, але офіційно не мають працівників і не сплачують податків.

Зокрема, ТОВ "Люкс-Трейд Комерц", яке закуповує сотні тонн тютюнової сировини на квартал, не має жодного найманого працівника та не сплачує податків. Натомість ТОВ "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн" має понад 200 працівників, хоча не закуповує сировини й не платить ПДВ та податку на прибуток.

Автори дослідження вважають, що ці показники можуть свідчити про системні ризики в галузі та потребують перевірки з боку Державної податкової служби й БЕБ.