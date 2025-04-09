Маск против Трампа: почему в США начались протесты и как тарифы бьют по карману миллиардера

Весна 2025 года в США проходит под знаком масштабных протестов. На улицы вышли сотни тысяч людей, цель их акций – противодействие политике Трампа и Маска. Ведь контроль над ключевыми отраслями – от обороны до спутниковой связи – постепенно переходит в руки одного-единственного миллиардера.

Илон Маск, которого Трамп сделал главой правительственной инициативы DOGE, не только превратил SpaceX и Starlink в стратегических монополистов, но и начал влиять на формирование политики в самом сердце Вашингтона. В то же время тарифная война, объявленная Белым домом, уже бьет по технологическим гигантам – акции Tesla и Apple падают, а аналитики снижают свои прогнозы. И Маску приходится идти вопреки политике своего патрона.

Как Америка реагирует на произвол Трампа и Маска – читайте в материале 24 Канала.

Tesla как символ протеста

Все началось с того, что Маск согласился возглавить новый правительственный орган – департамент правительственной эффективности (или DOGE, что уже звучит как мем). Этот департамент стал инструментом сокращения государственных расходов, что вызвало массовые увольнения, в частности, среди работников науки, образования и культуры.

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Ответ народа был громким. В феврале по всем США прокатились протесты – не только под офисами правительства, но и возле автосалонов Tesla. В Нью-Йорке, Сиэтле, Лос-Анджелесе протестующие держали плакаты с надписями "Маск не президент", "Маск ворует у нас" и другими вроде "Tesla – не наш выбор".

Интересно! Еще в августе 2024 года Объединенный профсоюз автомобильных работников (UAW) подал федеральные жалобы против Илона Маска и Дональда Трампа, обвиняя их в попытках запугивания и угрозах в адрес работников, которые участвовали в забастовках.



Причиной стало интервью Маска, в котором он фактически высмеивал профсоюзные инициативы, а Трамп его публично поддержал. Это стало первым громким сигналом о том, что сотрудничество бизнеса и политики начинает выходить за пределы этики и трудовых прав.

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К движению присоединились и звезды. В частности, певица Шерил Кроу продала свою Tesla и пожертвовала эти деньги NPR, заявив, что Маск стал угрозой для свободной журналистики. Актер Джейсон Бейтман – еще один, кто избавился от электрокара в знак протеста. И таких примеров с каждой неделей становится все больше.

Масштабные митинги против Трампа и Маска

В субботу, 5 апреля 2025 года, в Вашингтоне состоялась одна из самых больших акций протеста под названием Hands Off – "Руки прочь". Около 100 тысяч демонстрантов собрались возле монумента Вашингтона, выражая несогласие с политикой президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

Митинг в Бостоне: смотрите видео

Протестующие держали плакаты с различными лозунгами: от "Поддержите Украину" до "Защитите права трансгендеров", что подчеркивало широкий спектр недовольства.

Акция в Вашингтоне / Фото Stephen Voss / The Verge

Эти протесты стали частью масштабного движения, которое накрыло более 1 300 городов по всей стране и вывело на улицы миллионы людей. Главной целью было выражение протеста против политики администрации Трампа и инициатив Маска, в частности относительно сокращения федеральных программ и вмешательства в работу правительственных учреждений.

На главной сцене в Вашингтоне выступили влиятельные деятели, среди них – конгрессмены Джейми Раскин и Максвелл Фрост, а также Лиз Шулер, президент крупнейшей профсоюзной организации, Американской федерации труда – Конгресса производственных профсоюзов. Все они говорили об одном – призывали к защите демократии и сохранению важных социальных программ.

Протестующие выражали обеспокоенность по поводу растущего влияния Маска на правительственные решения. Его участие в DOGE – структуре, "оптимизирующей" государство – протестующие считают реальной угрозой стабильности системы.

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Деньги уходят – акции падают

Недовольство не просто растет в медиа и на улицах – оно бьет по кошельку Маска. Акции Tesla упали более чем на 40% с начала года. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс, еще недавно один из самых больших фанатов Tesla, снизил целевую цену акций на 43%. Причина – падение продаж, кризис доверия и политическая турбулентность, что отпугивает инвесторов.

Что означает снижение целевой цены акций Когда аналитик снижает целевую цену акций компании, это сигнализирует о пересмотре его ожиданий относительно будущей стоимости этих акций. Целевая цена отражает прогноз аналитика относительно того, до какого уровня, по его мнению, поднимется или опустится цена акций в течение определенного периода. Снижение целевой цены часто указывает на ожидание меньшего роста или даже падения стоимости акций из-за различных факторов, таких как изменения в макроэкономической среде, политические решения или внутренние проблемы компании. В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов, что повлекло значительные колебания на фондовом рынке. В частности, акции компаний Apple и Tesla подверглись существенному падению. Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс, известный своей приверженностью к технологическому сектору, пересмотрел свои прогнозы относительно этих компаний. Он снизил целевую цену акций Apple с 325 до 250 долларов, а Tesla – с 550 до 315 долларов, ссылаясь на потенциальные негативные последствия тарифов для их цепей поставок и прибыльности. Снижение целевой цены может повлиять на решение инвесторов о покупке или продаже акций. Однако важно понимать, что целевая цена является прогнозом, который базируется на текущей информации и аналитических оценках, и не гарантирует будущих результатов. Инвесторам следует учитывать несколько источников информации и собственные исследования при принятии инвестиционных решений.

Маск против Трампа

Все это происходит на фоне конфликта Маска с Трампом – да, они работают вместе, но, что иронично, Маск не согласен с торговой политикой Трампа. Он даже обратился к примеру экономиста Милтона Фридмана о карандаше, чтобы объяснить, почему пошлины – это плохо.

Маск выразил несогласие с тарифной политикой президента Дональда Трампа, поделившись известным "карандашным" выступлением экономиста Милтона Фридмана. В этом видео Фридман объяснял, как глобальное сотрудничество способствует производству простых предметов, таких как карандаш, подчеркивая важность свободных рынков.

Глава DOGE также раскритиковал Питера Наварро, советника Трампа по вопросам торговли, ставя под сомнение его экономическую компетентность и обвиняя в поддержке политики, которая вредит бизнесу.

Степень доктора экономики в Гарварде – это плохо, а не хорошо,

– заявил Маск.

Наварро в ответ заявил, что Маск защищает собственные финансовые интересы, поскольку его состояние уменьшилось на 46 миллиардов долларов за три недели:

Когда Илон на своей территории DOGE – это прекрасно, но мы понимаем, что здесь происходит. Илон продает машины. Он просто защищает собственные интересы,

– сказал Наварро в эфире Sunday Morning Futures канала Fox News.

Кроме того, Маск поддержал идею создания зоны свободной торговли между США и Европой, выступая против протекционистских мер, которые, по его мнению, дестабилизируют глобальные цепи поставок и затрудняют долгосрочное планирование в таких отраслях, как автомобилестроение.

Таким образом, Маск, который еще недавно был лицом технологического прогресса, сейчас превращается в символ политического кризиса. Его участие в игре большой политики обернулось массовыми протестами, падением продаж и вызовами со стороны общества, которое больше не хочет молча наблюдать, как бизнес диктует условия будущего.