Налоговики наведались в Буковель и нашли там ряд нарушений

Налоговая служба Ивано-Франковской области осуществила ряд проверок на горнолыжном курорте "Буковель". В частности, инспекторы наведались в заведения общественного питания и хозяйственные объекты, расположенные в стратегических местах курорта.

Кого проверяли

В общем, с начала года налоговики проверили в Буковеле 91 объект хозяйствования. По результатам проверок были применены штрафы на сумму 3,2 миллиона гривен к предпринимателям за нарушение законодательства.

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В частности, штрафы приписывали за невыполнение операций через регистраторы расчетных операций. Налоговики нашли 21 предпринимателя, зарегистрированного в других областях, и оштрафовали их на сумму 192,5 тысячи гривен.

Также проверки не обошли предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые работают в сфере общественного питания и предоставляют услуги по временному размещению в гостиницах и частных усадьбах.

Кто еще среди нарушителей

Чаще всего нарушением было невыполнение операций через РРО.

Кроме того, было выявлено нарушение порядка ведения учета товарных запасов аптечным учреждением, что привело к продаже товаров без их надлежащего учета.

Налоговые инспекторы также обнаружили пять случаев ведения бизнеса без официальной регистрации и четыре случая продажи алкогольных и табачных изделий без надлежащих лицензий. В сотрудничестве с Национальной полицией было конфисковано нелегальную продукцию на сумму 22,4 тысячи гривен .

. Кроме того, было зафиксировано пять случаев нарушения трудового законодательства, в частности нелегальный наем работников.

! В 2024 году было проверено 38 таких налогоплательщиков, к которым были применены штрафы на почти 2,6 миллиона гривен.! В январе 2024 года на курорте "Буковель" торговый оборот достиг почти 1 миллиард гривен, что на 400 миллионов гривен превысило показатели декабря и вдвое больше, чем в январе 2023 года.

Работа в этом направлении продолжается, в частности проверки ведутся даже в выходные дни.