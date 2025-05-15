Что проверяет налоговая после закрытия ФЛП

Закрытие ФЛП (физического лица-предпринимателя) - это не только техническая процедура, но и завершающий этап во взаимоотношениях с налоговой службой. Многие предприниматели считают, что после подачи заявления о прекращении деятельности их обязательства автоматически аннулируются.

Может ли налоговая проверять после закрытия ФЛП

На самом же деле налоговая может продолжить проверку уже после официального закрытия. 24 Канал рассказывает, что именно проверяют налоговики и как к этому подготовиться.

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Даже после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности налоговая имеет право:

осуществить проверку правильности начислений налогов и сборов;

выявить имеющиеся налоговые долги;

потребовать отчетность и пояснения за прошлые периоды.

Что именно проверяют

Единый налог или налог на прибыль

Налоговая проверяет, были ли правильно начислены и уплачены налоги за все предыдущие отчетные периоды. Особенно внимательно – последний квартал/месяц перед закрытием.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

Этот взнос необходимо уплачивать независимо от наличия дохода. Даже если ФЛП "спящий", долги по ЕСВ не списываются автоматически. Налоговая проверяет, полностью ли уплачены взносы до момента закрытия.

Налоговая отчетность

Все необходимые отчеты должны быть поданы:

декларации (ежеквартальные/годовые),

отчеты по ЕСВ,

ликвидационная отчетность (последняя декларация).

Финансовые операции и расчеты

В случае подозрения на занижение дохода, налоговая может проверить банковские выписки, кассовые операции, РРО (если использовался).

Документацию

Налоговая может запросить:

книги учета доходов,

договоры с контрагентами,

акты выполненных работ, счета-фактуры и тому подобное.

Согласно законодательству, документы нужно хранить не менее 1095 дней (3 года) с момента прекращения деятельности.

Какие проверки возможны

Камеральная проверка – автоматическая проверка на основе поданной ликвидационной декларации.

Документальная проверка – проводится по отдельному решению налоговой. Возможна даже после закрытия ФЛП.

Фактологическая проверка – в случае выявления подозрительных или незакрытых обязательств.

Что делать, чтобы избежать проблем Подайте все отчеты перед закрытием, включая ликвидационную декларацию. Стоит проверить, нет ли задолженности по налогам или ЕСВ. Отмените электронные ключи, во избежание несанкционированной подачи документов.

Совет. Сохраните документацию на случай проверки (хотя бы в цифровом виде). Проверьте в электронном кабинете налогоплательщика, все ли закрыто официально.

Могут ли начислить долг уже после закрытия

Такое возможно, если налоговая обнаружит:

ошибки в отчётности;

не поданные документы;

неуплаченные взносы;

деятельность, которая не была задекларирована.

Важно. Долги не аннулируются автоматически - их придется оплатить даже после ликвидации ФЛП.