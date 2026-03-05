McDonald's, Coca-Cola и другие: Россия хочет "присвоить" собственность западных компаний
- Российские власти планируют взять во "временное управление" интеллектуальные права иностранных компаний из "недружественных" стран, которые покинули Россию.
- McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Chanel и другие западные бренды зарегистрировали свои товарные знаки в России для защиты интеллектуальной собственности.
Российские власти готовятся взять во "временное управление" интеллектуальные права ушедших из России иностранных компаний из так называемых "недружественных" стран. Таким образом Путин хочет подзаработать денег для перекрытия дыры в бюджете.
Почему Россия претендует на активы западных компаний?
Многие компании ушли с рынка России, однако защитили свои права регистрацией товарных знаков. Сейчас эти права хотят отобрать, пишет The Moscow Times.
Сейчас министерство экономического развития и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления правами таких компаний – с временным управляющим, который и будет обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям, которые смогут выпускать необходимую для нашего рынка продукцию,
– говорит вице-премьер Александр Новак.
Инициатива появилась из-за того, что многие компании из так называемых "недружественных" стран перерегистрировали свои товарные знаки в России, подав в прошлом году множество так называемых блокирующих заявок. Эти документы не позволяют зарегистрировать подобный товарный знак даже после аннулирования старых знаков.
Поэтому власти России хотят присвоить эти права и сдавать их в пользование другим лицам для собственного заработка.
Какие западные бренды ушли из России и защитили свои права?
- McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно, на "Биг тейсти", "Квотер паундер", "Роял чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".
- Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.
- Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".
- Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.
- Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.
- Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara.
- Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.
Регистрация или продление действия товарного знака – это лишь юридический инструмент защиты интеллектуальной собственности. Компании стремятся сохранить права, во избежание использования бренда третьими лицами, блокировать попытки регистрации похожих названий или логотипов.
Проблемы российского бизнеса и промышленности
"Трубная металлургическая компания" останавливает один из трубопрокатных цехов из-за низкого спроса на продукцию. Металлургическая отрасль России переживает кризис, снижение производства стали и рост доли импорта.
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто.
Российские компании понесли рекордный убыток в 7,5 триллионов рублей за январь – ноябрь 2025 года из-за санкций и замедления экономики. Наибольшие убытки фиксируются в обрабатывающем производстве, оптовой торговле и добыче полезных ископаемых.