Лишают ли выплат трудоустроенных пенсионеров

Для работающих пенсионеров проведение перерасчета с увеличением размера прожиточного минимума не предусмотрено. Соответственно это влияет на размер их выплат и надбавки.

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Напомним! Неработающие пенсионеры, которые ухаживают за детьми до 18 лет. получают надбавку к выплатам 150 гривен. Но если пенсионер выйдет на работу, выплату прекратят.

Если пенсионер устроится на работу по своей специальности, его выплаты прекратятся.

Лица, которые работают во время получения пенсии, обязаны в течение 10 дней сообщить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Такое сообщение необходимо для надлежащего назначения или перерасчета пенсии. Несвоевременное представление этой информации не помешает Пенсионному фонду получить необходимые данные самостоятельно.

Обратите внимание! Это регулируется частью 1 статьи 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионеры, которые получили выплаты из-за вероятных злоупотреблений или представления недостоверных данных, имеют возможность добровольно вернуть избыточные суммы. Если эти средства не вернуть добровольно, будет начата работа по взысканию на основании решений территориальных органов или в судебном порядке.