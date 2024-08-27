Чи позбавляють виплат працевлаштованих пенсіонерів

Для працюючих пенсіонерів проведення перерахунку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму не передбачено. Відповідно це впливає на розмір їх виплат та надбавки.

Читайте також Які виплати отримують українці у декреті

Нагадаємо! Непрацюючі пенсіонери, які доглядають за дітьми до 18 років. отримують надбавку до виплат 150 гривень. Але якщо пенсіонер вийде на роботу, виплату припинять.

Якщо пенсіонер влаштується на роботу за своєю спеціальністю, його виплати припиняться.

Особи, які працюють під час отримання пенсії, зобов'язані протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування. Таке повідомлення є необхідним для належного призначення або перерахунку пенсії. Несвоєчасне подання цієї інформації не завадить Пенсійному фонду отримати необхідні дані самостійно.

Зверніть увагу! Це регулюється частиною 1 статтею 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсіонери, які отримали виплати через ймовірні зловживання або подання недостовірних даних, мають можливість добровільно повернути надлишкові суми. Якщо ці кошти не повернути добровільно, буде розпочато роботу зі стягнення на підставі рішень територіальних органів або в судовому порядку.