За что теперь смогут уволить работника: в законодательстве будут изменения
8 августа 2024, 14:11Читати новину українською
Источник:Виталий Дудин
С 27 сентября в Украине вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде. Теперь работников можно будет увольнять за разглашение коммерческой тайны.
Еще одна причина для увольнения работника
Ранее увольнение за такое нарушение касалось только должностных лиц ООО, работников по контракту и с нефиксированным рабочим временем.
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Теперь невыполнение соглашения о неразглашении коммерческой тайны станет основанием для увольнения любого работника.
Увольнение за разглашение коммерческой тайны будет законным при следующих условиях:
- Правила внутреннего трудового распорядка, требующие охранять коммерческую тайну, должны быть одобрены трудовым коллективом и доведены до сведения всех работников.
- Засекреченные сведения должны соответствовать постановлению №611.
- Должен быть соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности согласно статьям 147-149 кодекса законов о труде.