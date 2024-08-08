Еще одна причина для увольнения работника

Ранее увольнение за такое нарушение касалось только должностных лиц ООО, работников по контракту и с нефиксированным рабочим временем.

Читайте также Имеют ли право работодатели в Украине уволить пенсионера

Теперь невыполнение соглашения о неразглашении коммерческой тайны станет основанием для увольнения любого работника.

Увольнение за разглашение коммерческой тайны будет законным при следующих условиях:

Правила внутреннего трудового распорядка, требующие охранять коммерческую тайну, должны быть одобрены трудовым коллективом и доведены до сведения всех работников. Засекреченные сведения должны соответствовать постановлению №611. Должен быть соблюден порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности согласно статьям 147-149 кодекса законов о труде.

Обратите внимание! Раньше раскрытие работником секретов тянуло лишь на выговор, и шансы взыскать ущерб были почти нулевые.