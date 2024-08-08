Ще одна причина для звільнення працівника
Раніше звільнення за таке порушення стосувалося лише посадових осіб ТОВ, працівників за контрактом та з нефіксованим робочим часом.
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Тепер невиконання угоди про нерозголошення комерційної таємниці стане підставою для звільнення будь-якого працівника.
Звільнення за розголошення комерційної таємниці буде законним за таких умов:
- Правила внутрішнього трудового розпорядку, що вимагають охороняти комерційну таємницю, мають бути схвалені трудовим колективом і доведені до відома всіх працівників.
- Засекречені відомості повинні відповідати постанові №611.
- Повинен бути дотриманий порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності згідно зі статтями 147-149 кодексу законів про працю.