Ще одна причина для звільнення працівника

Раніше звільнення за таке порушення стосувалося лише посадових осіб ТОВ, працівників за контрактом та з нефіксованим робочим часом.

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Тепер невиконання угоди про нерозголошення комерційної таємниці стане підставою для звільнення будь-якого працівника.

Звільнення за розголошення комерційної таємниці буде законним за таких умов:

Правила внутрішнього трудового розпорядку, що вимагають охороняти комерційну таємницю, мають бути схвалені трудовим колективом і доведені до відома всіх працівників. Засекречені відомості повинні відповідати постанові №611. Повинен бути дотриманий порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності згідно зі статтями 147-149 кодексу законів про працю.

Зауважте! Раніше розкриття працівником секретів тягнуло лише на догану, і шанси стягнути збитки були майже нульові.