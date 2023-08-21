Российское подразделение Raiffeisen Bank будет брать с россиян космический процент за доллары

Raiffeisen Bank нашел новый способ наживаться на россиянах. На этот раз финучреждение решило установить безумную комиссию за долларовые поступления из других банков.

Российский филиал Raiffeisen Bank International подготовил россиянам особый подарок к началу нового учебного года. Правда, гражданам страны-оккупанта он вряд ли понравится.

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Безумная комиссия за долларовые поступления

Как сообщили в российском филиале банка, с 1 сентября с клиентов в случае долларовых поступлений с других банков будет взиматься комиссия в 50%. Минимальный размер комиссии банк установил на уровне 1000 долларов, максимальный – 10 тысяч долларов.

Ранее банк установил запретительную комиссию на получение валютных переводов для клиентов-физлиц на уровне 500 долларов. Теперь условия комиссии распространяются абсолютно на все входящие валютные денежные переводы.

Ранее сообщалось, что решение остаться на рынке оккупантов принял бренд Hugo Boss. Компания просто поменяет формат торговли и будет ориентироваться на оптовую деятельность.

В самом банке заявляют, что вынуждены идти на такой шаг из-за изменения рыночных условий. Финучреждение рекомендует оккупантам искать другие способы получения валютных поступлений.

Напомним, Райффайзен Банк затягивает уход с российского рынка и очень надеется дождаться завершения войны. Кроме того, банк отчитывался об увеличении доходов от работы на российском рынке. Европейский центральный банк требует от "Райффайзена" хоть какого-то плана выхода с рынка оккупантов, но ни одного адекватного ответа пока не получил.