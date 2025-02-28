Украина станет производителем ракет для NASAMS

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace планирует запустить производство ракет для систем ПВО NASAMS в Украине. Речь идет о массовом производстве ракет и возможности создания совместных предприятий в течение нескольких месяцев.

Совместное предприятие и массовое производство

Об этом в интервью Euractiv сообщил президент компании Эйрик Ли, информирует 24 Канал. По словам Ли, Kongsberg уже работает над созданием украинской компании и ведет переговоры с местными предприятиями по совместному производству.

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\ Эйрик Ли президент Kongsberg Defence & Aerospace Сейчас мы создаем компанию в Украине. Ведем тесные переговоры с промышленниками Украины о создании совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине на основе украинских технологий.

По его словам, речь идет о массовом производстве – сотни единиц вооружения, а реализация проекта может стартовать уже в течение нескольких месяцев.

Украина станет частью оборонной экосистемы

Kongsberg рассматривает возможность долгосрочного сотрудничества, даже после завершения войны. Украинские предприятия могут стать ключевой частью производственной цепи для производства ракет NASAMS.

"Украина сегодня демонстрирует много инноваций, и мы хотим стать частью этого процесса. Для нас важно быть там", – подчеркнул Ли.

Справочно. NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) – это норвежский мобильный зенитно-ракетный комплекс, создан компаниями Kongsberg Defence & Aerospace и Raytheon Technologies. Его основное назначение – защита от авиационных угроз, в частности самолетов, вертолетов и крылатых ракет.



ВСУ получили NASAMS в ноябре 2022 года.