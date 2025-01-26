Размер пенсии зависит от средней зарплаты работника за все периоды, за которые были уплачены взносы. Зарплата в 10 тысяч гривен выше средней по стране, поэтому это может положительно повлиять на размер пенсии.

Основные факторы для расчета пенсии

Для расчета пенсии учитывается средняя заработная плата по Украине за три года, предшествующих году обращения за пенсией. В 2024 году этот показатель составляет около 15 тысяч гривен. Подробнее о том, как рассчитать страховой стаж, рассказывает 24 Канал.

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Страховой стаж

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составит 32 года, и он растет ежегодно на 12 месяцев до 2028 года. Для тех, кто работал с зарплатой 10 тысяч гривен и имеет полный страховой стаж, расчет пенсии будет более благоприятным.

Индивидуальный коэффициент зарплаты

Коэффициент определяется как соотношение вашей зарплаты к средней зарплате по стране за определенный период. Например, если ваша зарплата - 10 тысяч гривен, а средняя - 15 тысяч гривен, то коэффициент будет составлять 0,67.

Справочно. Размер пенсии рассчитывается по формуле: П = Зп × Кз × Кс, где:



П – размер пенсии,

Зп – средняя зарплата по стране за три года,

Кз – индивидуальный коэффициент зарплаты,

Кс – коэффициент страхового стажа.



Заметим, что коэффициент стажа рассчитывается как 1% за каждый год страхового стажа. Например, за 32 года стажа коэффициент составит 0,32.

Какой будет пенсия при зарплате 10 тысяч гривен: расчет

При зарплате 10 тысяч гривен и средней зарплате по стране 15 тысяч гривен, индивидуальный коэффициент зарплаты равен 0,67. Если у вас 32 года стажа, коэффициент стажа составляет 0,32.

Расчет: 15 000 грн × 0,67 × 0,32 = 3216 гривен. Итак, при таких условиях базовый размер пенсии будет составлять около 3216 гривен.

Согласно украинскому законодательству, мы можете докупить стаж. Кроме того, предусмотрены доплаты и льготы. Так, пенсионеры определенных категорий (в частности, ветераны войны, ликвидаторы Чернобыльской аварии) могут получать доплаты к основному размеру пенсии.

И, ежегодно пенсии подлежат индексации, учитывающей рост средней зарплаты и инфляции.