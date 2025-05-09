Сколько стоит ФЛП в месяц: обновленные тарифы
- С 2025 года в Украине выросли регулярные платежи для физических лиц-предпринимателей, включая обновленные ставки военного сбора и обязательного ЕСВ.
- ФОПы разных групп платят разные суммы, например, для 1-й группы общая сумма составляет 2802,80 гривен/месяц, а для 2-й группы – 4100 гривен/месяц.
Быть физическим лицом-предпринимателем в Украине – это не только о собственном деле, заработок, гибкий график. Это еще и о регулярных платежах, которые с 1 января 2025 года, существенно выросли.
Сколько стоит быть ФОПом в месяц
После принятия закона, что отсрочил налоговые изменения до нового года, предприниматели платят обновленные ставки военного сбора, обязательного ЕСВ, и должны вести новую отчетность. 24 Канал рассказывает, сколько стоит обслуживание ФЛП в месяц и на что следует обратить внимание, чтобы не потерять больше, чем планируешь заработать.
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ФЛП 1-й группы
Это самые маленькие предприниматели - обычно те, кто работает без наемных работников и занимается розничной торговлей или бытовыми услугами.
- Единый налог: 302,80 грн/мес (10% от прожиточного минимума).
- ЕСВ: 1700 гривен/месяц (22% от минимальной зарплаты).
- Военный сбор: 800 гривен/мес (10% от минимальной зарплаты).
Общая сумма в месяц: 2802,80 гривен.
ФЛП 2-й группы
Эта категория охватывает предпринимателей, которые предоставляют услуги или продают товары населению и другим ФЛП.
- Единый налог: 1600 гривен/месяц (20% от минимальной зарплаты).
- ЕСВ: 1700 гривен/месяц.
- Военный сбор: 800 гривен/месяц.
Общая сумма в месяц: 4100 гривен
ФЛП 3-й группы
ФЛП на третьей группе могут работать с юридическими лицами и имеют больший доходный лимит. У них нет фиксированного единого налога – он зависит от дохода.
Единый налог:
- 5% от дохода (или 3%, если вы плательщик НДС).
- ЕСВ: 1700 грн/мес (минимум).
- Военный сбор: 1% от дохода.
Общая сумма в месяц (минимальная, без учета дохода): 1700 гривен (ЕСВ). Реальная сумма зависит от оборота.
Например, если предприниматель имеет доход 50 000 гривен/месяц:
- Единый налог (5%) = 2500 гривен
- Военный сбор (1%) = 500 гривен
- ЕСВ = 1700 гривен
- Итого: 4700 гривен/мес
О чем еще стоит знать
Ежемесячная отчетность вместо квартальной – с 2025 года ФЛП, которые имеют работников, будут отчитываться ежемесячно.
ЕСВ снова обязательный – льгота на его неуплату во время военного положения отменяется.
Максимальный ЕСВ: до 35 200 гривен/месяц (если предприниматель имеет сверхвысокий доход – более 160 тысяч гривен/месяц).
Военный сбор будет действовать до конца года, в котором отменят военное положение.