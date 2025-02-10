В Германии против Абрамовича открыли дело – под арестом элитные авто и вилла

В Германии правоохранители начали расследование против российского бизнесмена Романа Абрамовича. В рамках дела под арест попали элитные автомобили и вилла в Баварии. Следствие подозревает, что бизнесмен владел этим имуществом, но не задекларировал его, что противоречит немецкому законодательству.

Имущество Абрамовича арестовали

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ, информирует 24 Канал. Если вина будет доказана, Абрамовичу грозит штраф или даже тюремное заключение.

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В городе Оберзульм (юг Германии) под арест попали 4 люксовых автомобиля стоимостью несколько миллионов евро:

два Bugatti Chiron;

Lamborghini Reventón;

Mercedes CLK GTR Mercedes CLK GTR.

Теперь эти авто нельзя продавать, сдавать в аренду или передавать в залог.

Обыски на вилле XIX века

Следователи Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению санкций несколько раз обыскивали виллу Leitenschlössl в Гармиш-Партенкирхене. Там конфисковали произведения искусства.

Еще в 2005 году местный бургомистр заявлял, что эту недвижимость приобрел Абрамович, а жители города неоднократно видели его на вилле. Однако сейчас она принадлежит люксембургской компании Parados Limited.

В чем обвиняют Абрамовича Немецкие следователи подозревают, что владельцем автомобилей и виллы является именно Абрамович, однако он не задекларировал этого в ФРГ, что является нарушением закона.

В то же время адвокат олигарха отрицает эти обвинения и утверждает, что его клиент не является конечным владельцем конфискованного имущества. И, если вину Абрамовича докажут, ему грозит штраф или до 1 года заключения.

Справочно. Роман Абрамович – бизнесмен с российским, израильским и португальским гражданством. Он является мажоритарным акционером металлургической группы Evraz, входящей в стратегические сектора российской экономики. После начала войны России против Украины ЕС ввел санкции против российских бизнесменов, работающих в отраслях, финансирующих правительство страны-агрессора. В декабре 2023 года Суд ЕС оставил в силе ограничительные меры в отношении Абрамовича.