Что разоблачили сотрудники СБУ

В Киевской области обнаружено предприятие, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в Россию. Производство занималось изготовлением резиновых и пластмассовых изделий. Эти элементы являются частью военного снаряжения.

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Согласно материалам дела, в течение 2022 – 2023 годов, подозреваемые прислали в Россию несколько крупных партий бинтов и тактических жгутов. Общая сумма поставок составила 40 миллионов гривен.

По данным следствия, нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран, где фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в ЕС. При этом на самом деле, после получения продукции, иностранная структура отправляла изделия в Россию,

– говорится в сообщении СБУ

В дальнейшем эта продукция становилась частью аптечек российских военных. Более того, изготовленные в Украине изделия отправлялись в госпитале на временно оккупированных украинских территориях.

Владелец компании долгое время маскировался и осуществлял показательную волонтерскую деятельность. В своих социальных сетях он сообщал об обеспечении украинских военных средствами тактической медицины, изготовленными на его производстве.

СБУ провела масштабные обыски не только в офисах, но и по адресам проживания фигурантов дела. В ходе проведения следственных действий была обнаружена документация и техника, подтверждающая сотрудничество с Россией.

В сообщении СБУ говорится, что в настоящее время для учредителя производства избирается мера пресечения. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.