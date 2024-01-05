Що викрили працівники СБУ

На Київщині виявлено підприємство, яке здійснювало гуртове постачання засобів тактичної медицини у Росію. Виробництво займалося виготовленням гумових та пластмасових виробів. Ці елементи є частиною військового спорядження.

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Відповідно до матеріалів справи, протягом 2022 – 2023 років, підозрювані надіслали у Росію декілька великих партій бинтів та тактичних джгутів. Загальна сума постачань склала 40 мільйонів гривень.

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в Росію,

– йдеться в повідомленні СБУ

Надалі ця продукція ставала частиною аптечок російських військових. Щобільше, виготовлені в Україні вироби відправлялися у шпиталі на тимчасово окупованих українських територіях.

Власник компанії протягом довгого часу маскувався і здійснював показову волонтерську діяльність. У своїх соціальних мережах він повідомляв про забезпечення українських військових засобами тактичної медицини, виготовленими на його виробництві.

СБУ здійснила масштабні обшуки не тільки у офісах, а і за адресами проживання фігурантів справи. Під час проведення слідчих дій було виявлено документацію та техніку, яка підтверджує співпрацю з Росією.

У повідомленні СБУ йдеться про те, що наразі для засновника виробництва обирається запобіжний засіб. Йому загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.