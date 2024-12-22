Какая будет пенсия в 2025 году при зарплате 15 000 гривен

Вопрос пенсий в Украине является актуальным. Это связано также с тем, что средняя заработная плата меняется, как и суммы уплаты налогов. Предположим, что в 2025 году ваша официальная зарплата составит 15 000 гривен. На какую же пенсию вы можете рассчитывать?

Как рассчитать пенсию

Чтобы разобраться в этом вопросе, 24 Канал рассказывает о факторах, которые влияют на размер пенсии. В частности о налогах, которые вы платите работая официально и, собственно, формулу расчета, которая в Украине является постоянной.

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Размер пенсии в Украине зависит от 3-х ключевых факторов: средней заработной платы, индивидуального коэффициента заработка и страхового стажа.

Если ваша зарплата составляет 15 000 гривен, то ваш будущий размер пенсии можно примерно рассчитать, используя формулу, установленную Пенсионным фондом.

Расчет осуществляется по формуле:

П = Зп × Икз × Кс, где:

П - размер пенсии;

Зп - средняя зарплата в стране за три года, предшествовавших выходу на пенсию;

Икз - коэффициент заработной платы (отношение вашей зарплаты к средней по стране);

Кс - коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).

Заметим, что на 2025 год прогнозируемая средняя заработная плата, учитываемая для расчета пенсий, может составлять около 15 000 гривен.

Расчет пенсии при зарплате 15 тысяч гривен

Показываем на примере, как рассчитать размер пенсии при зарплате 15 000 гривен. Предположим, что у вас 30 лет страхового стажа.

Сперва берем коэффициент заработной платы (Икз). Так, если ваша зарплата составляла 15 000 гривен и была на уровне средней по стране, коэффициент равен 1,0.

Далее учитываем коэффициент стажа (Кс). Для 30 лет стажа: 30 × 1% = 0,30.

И собственно, расчет: 15 000 × 1,0 × 0,30 = 4 500 гривен.

Поэтому, если ваша зарплата составляет 15 000 гривен и вы имеете 30 лет стажа, ваш ориентировочный размер пенсии в 2025 году составит 4 500 гривен.

Как стаж влияет на размер пенсии

Если ваш стаж больше, например 35 лет, коэффициент стажа составит 0,35, и тогда пенсия возрастет до:

15 000 × 1,0 × 0,35 = 5 250 гривен.

За меньший стаж, например 25 лет, пенсия будет: 15 000 × 1,0 × 0,25 = 3 750 гривен.

Стоит помнить, что размер пенсии не может быть меньше установленной минимальной пенсии. В 2025 году она будет зависеть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который ожидается на уровне 3 000 гривен с декабря 2025 года.

Влиять на размер пенсии могут и другие факторы. Например, официальность зарплат: если вы получаете "серую" зарплату, эти доходы не учитываются для расчета пенсии. И наоборот за сверхурочный стаж или особые условия труда могут быть предусмотрены надбавки.

Более того, пенсионные выплаты ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции