Бизнес будет платить за срочные ремонты дорог в Украине: государство не вытягивает расходы

Бизнесу придется за свой счет отремонтировать около 2,5 миллиона квадратных метров дорог – это часть работ, которые входят в гарантийные обязательства подрядчиков. Остальную часть профинансирует государство, однако делать это в основном в долг.

Почему бизнес будет покрывать ремонты дорог за свой счет?

Речь идет примерно о четверти от всего объема покрытия, которое сейчас требует срочного восстановления (более 10,9 миллионов квадратных метров из общих 23,5 миллионов), пишет Forbes.

Руководитель Агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин рассказал, что агентство уже обратилось к 20 подрядным компаниям с требованием исправить выявленные дефекты. Сейчас ни одна из них не отказалась выполнять свои гарантийные обязанности.

Впрочем, основную часть ремонтов все же профинансирует государство – это не менее 75% от срочных работ:

Всего в Кабмине планируют направить на дороги до 10 миллиардов гривен из резервов.

По оценкам Сухомлина, чтобы привести дорожную инфраструктуру в нормальное состояние с учетом военных потребностей, нужно около 50 миллиардов гривен.

Часть этих работ, вероятно, придется выполнять в долг.

Кроме бюджетных средств, к финансированию привлекают международные институты – в частности Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, а также грантовые программы вроде CEF.

Почему украинские дороги нуждаются в экстренном ремонте?

В КК "Киевавтодор" для РБК-Украина рассказали, что критическая ситуация на дорогах возникла из-за очень старого покрытия. Ведь капитального ремонта некоторые дороги не видели десятилетиями.

Обратите внимание! Дороги на большинстве улиц Киева не ремонтировали по 20 – 30 лет.

В частности после зимы есть дополнительный риск, который связывают с замерзанием и оттаиванием воды в трещинах на поверхности покрытия. Также специалисты отмечают, что причиной для разрушений часто становятся нагрузки, когда увеличивается движение тяжеловесного транспорта или он является неконтролируемым.

В компании также отметили, что дороги с ремонтом за последние 5 – 7 лет фактически не имеют повреждений. Поэтому, речь идет исключительно о тех участках, на которых не акцентировали десятилетиями.

