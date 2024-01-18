Какое решение приняло НАПК
18 января НАПК объявило о внесении Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Такое решение было принято из-за продолжения сотрудничества швейцарского производителя с Россией.
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Barry Callebaut производит свою продукцию под такими брендами:
- Sicao.
- Chocovic.
Также эта швейцарская компания импортирует товары Cacao Barry, Bensdorp, La Morella, Carma, Mona Lisa, Callebaut и другие. Согласно статистическим данным, каждое четвертое шоколадное изделие в мире производит именно Barry Callebaut.
Что не так с Barry Callebaut
Barry Callebaut продолжает поставку своих товаров на российскую территорию под видом продукции первичной необходимости. При этом швейцарская компания платит значительные налоги в казну России.
В общей сложности Barry Callebaut работает с россиянами уже 15 лет. На территории России размещены 3 фабрики этого производителя.
Однако не только шоколад предоставляло россиянам производство Barry Callebaut. Также российская фабрика ООО "Верность Качеству" в ноябре 2022 года получала от швейцарского поставщика масло и какао-пасту. Перевозка товаров проходила через французское представительство Barry Callebaut.