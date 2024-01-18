Какое решение приняло НАПК

18 января НАПК объявило о внесении Barry Callebaut в перечень международных спонсоров войны. Такое решение было принято из-за продолжения сотрудничества швейцарского производителя с Россией.

Читайте также В Украине могут изменить механизм начисления НДФЛ

Barry Callebaut производит свою продукцию под такими брендами:

Sicao.

Chocovic.

Также эта швейцарская компания импортирует товары Cacao Barry, Bensdorp, La Morella, Carma, Mona Lisa, Callebaut и другие. Согласно статистическим данным, каждое четвертое шоколадное изделие в мире производит именно Barry Callebaut.

Что не так с Barry Callebaut

Barry Callebaut продолжает поставку своих товаров на российскую территорию под видом продукции первичной необходимости. При этом швейцарская компания платит значительные налоги в казну России.

В общей сложности Barry Callebaut работает с россиянами уже 15 лет. На территории России размещены 3 фабрики этого производителя.

Однако не только шоколад предоставляло россиянам производство Barry Callebaut. Также российская фабрика ООО "Верность Качеству" в ноябре 2022 года получала от швейцарского поставщика масло и какао-пасту. Перевозка товаров проходила через французское представительство Barry Callebaut.

Обратите внимание! Именно фабрика ООО "Верность Качеству" производит сладости для российских сухпайков.