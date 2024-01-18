Яке рішення прийняло НАЗК
18 січня НАЗК оголосило про внесення Barry Callebaut до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення прийняли через продовження співпраці швейцарського виробника з Росією.
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Barry Callebaut виробляє свою продукцію під такими брендами:
- Sicao.
- Chocovic.
Також ця швейцарська компанія імпортує товари Cacao Barry, Bensdorp, La Morella, Carma, Mona Lisa, Callebaut та інших. Відповідно до статистичних даних, кожен четвертий шоколадний виріб у світі, виготовляє саме Barry Callebaut.
Що не так з Barry Callebaut
Barry Callebaut продовжує постачання своїх товарів на російську територію під виглядом продукції первинної необхідності. При цьому, швейцарська компанія сплачує значні податки у казну Росії.
Загалом Barry Callebaut працює з росіянами уже 15 років. На території Росії розміщено 3 фабрики цього виробника.
Однак, не тільки шоколад надавало росіянам виробництво Barry Callebaut. Також російська фабрика ТОВ "Верность Качеству" у листопаді 2022 року отримувала від швейцарського постачальника олію та какао-пасту. Перевезення товарів відбувалось через французьке представництво Barry Callebaut.