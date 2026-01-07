В России массово закрываются рестораны: их вытеснили дешевые чайханы мигрантов

В России значительно ухудшилась ситуация на рынке общественного питания. Люди все меньше посещают рестораны и пользуются доставками, а также ходят в чайханы – заведения с восточной кухней, которые открывают мигранты.

Почему в России закрываются рестораны?

В ноябре 2025 года количество заведений сократилось на 3,1% год к году, пишет 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Больше всего пострадали суши-бары (-7,5%) и пиццерии (-6,4%), сокращаются также кафе и классические рестораны. Рентабельность рынка упала с 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацию осложняют следующие факторы:

рост расходов на персонал, аренду и продукты;

региональные ограничения на продажу алкоголя;

переход части потребителей на доставку и готовые блюда;

дорогие кредиты – многие предприниматели вообще не рискуют запускать проекты.

Единственным формально растущим направлением,, стали чайханы – их количество увеличилось более чем в 2,3 раза.

Эксперты объясняют это не оздоровлением рынка, а, в частности, эффектом низкой базы, спросом на более дешевые форматы, а также социальными факторами: влиянием миграции из Центральной Азии и формированием в городах новой аудитории для такого типа заведений,

– пишут в разведке.

Из-за падения реальных доходов россияне отказываются от дорогих ресторанов, выбирая дешевую еду и простые форматы. Совокупно эти факторы говорят о дальнейшем ухудшении ситуации в сфере общественного питания в России и деградации рынка.

Проблемы бизнеса в России