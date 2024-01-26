Россия продолжает импортировать микросхемы из США и ЕС, несмотря на санкционные ограничения
Источник:Блумберг
В 2023 году Россия импортировала передовых чипов из Соединенных Штатов и Европы на более чем 1 миллиард долларов. Это несмотря на ограничения, которые должны были помешать президенту Путину получить технологии для подпитки войны в Украине.
Какие компании поставляют России чипы
Конфиденциальные данные российской таможенной службы, полученные Bloomberg, показывают, что более половины импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены компаниями США и Европы.
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Среди них были такие компании, как:
- Intel Corp;
- Advanced Micro Devices;
- Analog Devices Inc;
- Infineon Technologies AG;
- STMicroelectronics NV;
- XP Semiconductors NV.
Американские и европейские компании из этого списка имели общий доход в десятки миллиардов долларов в 2023 году. В первую двадцатку также вошло небольшое количество китайских производителей и тайваньская компания Realtek Semiconductor Corp., продукцию которой Россия импортировала примерно на 17 миллионов долларов.Важноэта торговля подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются США и Европейский Союз в перекрытии поставок высокотехнологичных товаров российской военной машине в рамках неоднократных раундов санкций с февраля 2022 года, когда началось вторжение в Украину. Это позволило России продолжить производство боевых танков и другого оружия, включая ракеты.
Как чипы попадают в Россию
Большинство ограниченных технологий попадает в Россию через перепродажу из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.Обратите внимание! Дистрибьюторы контролируют значительную долю продаж в отрасли чипов и, в свою очередь, имеют несколько поставщиков. Производителям не всегда удается отслеживать, куда идут их продукты после продажи этим компаниям, хотя для некоторых специфических чипов военного назначения необходимо иметь документацию.
В общем, данные таможни показали, что Россия импортировала чипов на сумму 1,7 миллиарда долларов в первые девять месяцев 2023 года, включая чипы на сумму 1,2 миллиарда долларов, изготовленные в целом 20 компаниями. Меньшие производители, включая некоторые из Европы и США, вероятно, составляют остальные чипы на сумму 500 миллионов долларов.
Киевская школа экономики ранее в этом месяце сообщила, что Россия импортировала товары на военные нужды на сумму 8,77 миллиарда долларов с января по октябрь прошлого года, что составляет снижение лишь на 10% по сравнению с периодом до санкций.
Реакция компаний
- США и ЕС работают над блокированием этих путей, сосредотачиваясь в частности на списке высокоприоритетных так называемых товаров двойного использования и передовых изделий, которые были найдены в российском оружии в Украине или являются критическими для ее изготовления.
- Intel заявила, что она "придерживается всех соответствующих экспортных регулирований и санкций", а ее контракты требуют от клиентов и дистрибьюторов придерживаться тех же правил. Компания имеет "нулевую толерантность к обходу своих требований", отмечается в заявлении.
- Представитель AMD сказал, что компания проводит программы "для предотвращения и исправления послепродажного перемещения продукции AMD в и в рамках нелегитимных каналов". Компания немедленно отреагирует на любую информацию о продажах в ограниченные регионы "и обяжет своих дистрибьюторов и клиентов сделать то же самое".
- Texas Instruments заявила, что любые поставки ее продукции в Россию "являются незаконными и несанкционированными". Специальная команда контролирует продажу и отправку ее продукции, а компания принимает меры, если узнает, что дистрибьюторы и клиенты не соблюдают законы об экспортном контроле.
- Аnalog Devices заявила, что прекратила деятельность в России, Беларуси и оккупированных регионах Украины с начала войны.
- Infineon заявила, что приняла "широкие меры для прекращения всех прямых и косвенных поставок в Россию". Компания приказала своим дистрибьюторам по всему миру предотвращать перенаправление своей продукции или услуг в нарушение санкций и принимает меры против любого, кто оказывается занятым торговлей с Россией, сообщается в заявлении.