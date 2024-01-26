Россия продолжает импортировать микросхемы из США и ЕС, несмотря на санкционные ограничения

В 2023 году Россия импортировала передовых чипов из Соединенных Штатов и Европы на более чем 1 миллиард долларов. Это несмотря на ограничения, которые должны были помешать президенту Путину получить технологии для подпитки войны в Украине.

Какие компании поставляют России чипы

Конфиденциальные данные российской таможенной службы, полученные Bloomberg, показывают, что более половины импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены компаниями США и Европы.

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Среди них были такие компании, как:

Intel Corp;

Advanced Micro Devices;

Analog Devices Inc;

Infineon Technologies AG;

STMicroelectronics NV;

XP Semiconductors NV.

Американские и европейские компании из этого списка имели общий доход в десятки миллиардов долларов в 2023 году. В первую двадцатку также вошло небольшое количество китайских производителей и тайваньская компания Realtek Semiconductor Corp., продукцию которой Россия импортировала примерно на 17 миллионов долларов.

Как чипы попадают в Россию

эта торговля подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются США и Европейский Союз в перекрытии поставок высокотехнологичных товаров российской военной машине в рамках неоднократных раундов санкций с февраля 2022 года, когда началось вторжение в Украину. Это позволило России продолжить производство боевых танков и другого оружия, включая ракеты.

Большинство ограниченных технологий попадает в Россию через перепродажу из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

! Дистрибьюторы контролируют значительную долю продаж в отрасли чипов и, в свою очередь, имеют несколько поставщиков. Производителям не всегда удается отслеживать, куда идут их продукты после продажи этим компаниям, хотя для некоторых специфических чипов военного назначения необходимо иметь документацию.

В общем, данные таможни показали, что Россия импортировала чипов на сумму 1,7 миллиарда долларов в первые девять месяцев 2023 года, включая чипы на сумму 1,2 миллиарда долларов, изготовленные в целом 20 компаниями. Меньшие производители, включая некоторые из Европы и США, вероятно, составляют остальные чипы на сумму 500 миллионов долларов.

Киевская школа экономики ранее в этом месяце сообщила, что Россия импортировала товары на военные нужды на сумму 8,77 миллиарда долларов с января по октябрь прошлого года, что составляет снижение лишь на 10% по сравнению с периодом до санкций.

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