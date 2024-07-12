Россия присвоила себе бренд "Мелитопольская черешня". Роспатент предоставил свидетельство на "исключительное право" на бренд оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины.

Зачем россиянам украинский бренд

Как сообщают в российских СМИ, присвоение украинского бренда должно ускорить "интеграцию" оккупированных территорий в состав России.

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Роспатент заявил о готовности регистрировать и другие украинские географические указания, не ограничиваясь только черешней.

Украина запатентовала географическое указание "Мелитопольская черешня" еще в 2020 году. Эта черешня известна своим богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, что обусловлено специфическими условиями весеннего периода.

Особенности региона, такие как интенсивное увеличение солнечной радиации и черноземные почвы с высокой водопроницаемостью, способствуют формированию уникальных вкусовых качеств этого продукта.