Россия захватила географический бренд "Мелитопольская черешня"
Россия присвоила себе бренд "Мелитопольская черешня". Роспатент предоставил свидетельство на "исключительное право" на бренд оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины.
Зачем россиянам украинский бренд
Как сообщают в российских СМИ, присвоение украинского бренда должно ускорить "интеграцию" оккупированных территорий в состав России.
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Роспатент заявил о готовности регистрировать и другие украинские географические указания, не ограничиваясь только черешней.
Украина запатентовала географическое указание "Мелитопольская черешня" еще в 2020 году. Эта черешня известна своим богатым ароматом и вкусом, сбалансированным содержанием сахара и кислоты, что обусловлено специфическими условиями весеннего периода.Обратите внимание! Особенности региона, такие как интенсивное увеличение солнечной радиации и черноземные почвы с высокой водопроницаемостью, способствуют формированию уникальных вкусовых качеств этого продукта.